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ONUKA знову стала мамою і зізналася, як назвала новонароджену дитину

13:12 2 липня 2023
Співачка з чоловіком і маленьким сином, 2021 рік

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко, яка провела паралелі між Голодомором та сучасною війною з росією, стала мамою вдруге.

Про це вона повідомила в Instagram, показавши фото із ручкою дитини.

Короткий підпис під знімком вказує на ім'я малечі: «Ліна».

Друзі співачки залишили під постом безліч привітань. Відзначилися колеги по сцені Джамала, Юлія Саніна, Монатик, Альоша, Альона-Альона, телеведуча Василіса Фролова та актриса «Квартал 95» Олена Кравець.

Відомо, що артистка народжувала у приватному пологовому будинку Києва.

Ната Жижченко та її чоловік Євген Філатов уже виховують сина Сашка, який народився три роки тому. При цьому в інтерв'ю ЗМІ співачка зізнавалася, що взагалі не планувала мати дітей.

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