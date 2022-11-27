ONUKA випустила кліп «Душа Народу», в якому провела паралелі між Голодомором та сучасною війною

ONUKA (Наталя Жижченко) випустила масштабний проект до Дня пам’яті Голодоморів, який вшановують в Україні 26 листопада. Артистка разом із митцями Чернігівщини створили проект, в якому провели паралелі між Голодомором та сучасною війною. Це геноцид українського народу, який влаштовувала і влаштовує зараз росія. Наталя каже, що для неї дуже важливо представити роботу саме в День пам'яті Голодоморів.

«Адже це відео проводить паралелі між двома найбільшими злочинами росії проти українського народу: Голодомором 1932−1933 років та найкривавішим актом восьмирічної незаконної російської агресії — лютневим вторгненням 2022 року. Ми знову зіштовхнулися з тим самим злом. Історія, на жаль, повторюється», — пише Наталя.

Знімали відео у селі Лукашівка, на Чернігівщині, у напівзруйнованій старовинній церкві.

Артистка каже, що цією роботою хоче вселити віру, що попри весь морок, який принесло на нашу землю зі сходу, український народ ніколи не згасне.

Нагадаємо, під час війни українські артисти привертають увагу світу до війни, допомагають країні збирати кошти на медичну, військову та гуманітарну допомогу.

Оля Полякова стала амбасадором проекту, який збирає гроші на протезування українських захисників. Морський піхотинець Михайло Діанов, який захищав Маріуполь, передав кошти, які зібрали йому на лікування, для відновлення своїх побратимів.

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