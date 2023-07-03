Перший понеділок другого місяця літа, 3 липня, який розпочинає новий тиждень з порадами астрологів всім знакам зодіаку, буде буде насичений фантазіями, сумнівами та планами на майбутнє. Настрій у представників багатьох знаків Зодіаку буде з самого ранку добрим, а деяких людей взагалі почнуть обсипати подарунками та приємними компліментами.

Так що сьогоднішній день виявиться насиченим приємними моментами, пише Ukr.Media.

Овен

Ви надто легко ставитеся до справ, які вимагають уваги, і надто серйозно — до ситуацій, які на це не заслуговують. Деякі Овни приймають рішення поспішно і дуже ризикують; на щастя, жаль про скоєне приходить тоді, коли ще можна щось виправити. Критики на вашу адресу може звучати більше, ніж зазвичай; не варто реагувати на неї надто гостро. Не бажано приймати рішення щодо фінансів. Не можна ризикувати грошима, не слід ні брати, ні позичати. Заняття спортом, фізичні навантаження є корисними для життєвого тонусу.

Телець

Ви спостережливі, уважні, правильно оцінюєте ситуацію — важко підібрати найкращий день для вирішення важливих проблем. Якщо своїх немає, займіться чужими: оточуючі будуть вам за це вдячні. Цей день відмінно підходить для справ, що вимагають творчого підходу. Ви із задоволенням фантазуєте, шукаєте нестандартні рішення. Підходящий день для дружніх зустрічей та романтичних побачень. Ви добре ладнаєте з тими, хто вам дорогий, і не допускаєте сварок, навіть якщо виникають якісь розбіжності. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки.

Близнюки

Непоганий день. Справи, за які ви візьметеся, можуть зайняти трохи більше часу, ніж слід очікувати, але це не завадить здійснити все, що було задумано. Корисна участь Близнюків у громадських заходах. Навіть якщо ваші спроби зробити світ краще не увінчаються успіхом, ви неодмінно отримаєте задоволення. Можливі невеликі фінансові втрати, невдалі угоди та покупки. Не варто особливо переживати з цього приводу — незабаром ви отримаєте значно більше грошей, ніж витратили. День добре підходить для спілкування з жінками, у компанії подруг ви, напевно, приємно проведете час.

Рак

Вдалий день для того, щоб зайнятися якоюсь важливою справою. Головне — не чекати на негайний результат. Ви, звичайно, отримаєте його, але станеться це дещо пізніше. Можна обговорювати з близькими питання, які вас турбують: ви, напевно, отримаєте і поради, і допомогу. У багатьох Раків з'являються нові інтереси та захоплення, представники знаку стають допитливими, охоче навчаються новому. Буде можливість приємно провести час зі старими знайомими, вони потішать вас добрими новинами. Імовірні несподівані подарунки.

Лев

День відкриває перед Левами багато нових можливостей. Для того, щоб скористатися ними, потрібно налаштуватись на серйозний лад. Не чекайте на легкі перемоги, будьте готові докладати зусиль і брати на себе відповідальність. Робити все самостійно не обов'язково, адже є шанс знайти надійних союзників та помічників. Сприятливий день для спілкування зі старшими родичами, їхній досвід буде вам корисний. Романтичні стосунки можуть бути затьмарені ревнощами, порожніми підозрами. Пам'ятайте, що вирішити проблеми буде простіше, чим раніше ви їх обговорите.

Діва

Ви розраховуєте не стільки на удачу, скільки на свої сили, і саме тому досягаєте успіхів. З'являються нові цікаві справи, завдання, вирішення яких відкриє перед вами нові двері. Для чого цей день Дівам категорично не підходить, то це для дозвільного проведення часу — воно пригнічує вас, вибиває з колії. Тому шукайте заняття, яке захопить вас. Сприятливий день для зустрічей, спілкування з людьми, які поділяють ваші захоплення та інтереси, обміну думками. Корисне відвідування семінарів і конференцій: ви не тільки отримаєте корисну інформацію, а й зав'яжете цікаві знайомства.

Терези

День приємного спілкування. На Терезів чекають численні зустрічі, цікаві бесіди. Не виключені й знайомства, які виявляться корисними з ділового погляду. Потрібно приділити увагу домашнім справам; членам сім'ї може знадобитися ваша допомога — не відмовляйте в ній. Можна робити покупки, зокрема великі: шкодувати про витрачені гроші не доведеться, придбані речі довго тішитимуть. Ходити по магазинах краще в компанії жінок, вони дадуть чудові поради, піднімуть настрій, а заразом поділяться гарними новинами.

Скорпіон

З вами не так просто порозумітися. Сьогодні Скорпіони ні в чому не хочуть поступатися оточуючим, чують лише себе та цікавляться лише власною думкою. З одного боку, це може стати причиною конфліктів та сварок; з іншого — саме такий підхід дозволяє вам досягати свого максимально швидко. Намагайтеся, однак, не ображати тих, хто вам дорогий. Непоганий день для початку нових справ, насамперед — творчих проєктів. А ось вирішення фінансових питань краще відкласти: ви схильні переоцінювати свої можливості, витрачати надто багато.

Стрілець

У Стрільців сьогодні можливі дрібні неприємності, непорозуміння, через які доведеться міняти плани. Не варто особливо засмучуватися з цього приводу, все складеться найкращим для вас чином. Прислухайтеся до порад оточуючих, цікавтеся їхньою думкою, не шкодуйте часу на довгі бесіди — це дозволить зберегти гармонійні стосунки. Сприятливий день для відвідування світських заходів. Ви будете в центрі уваги та отримаєте від цього задоволення. Можливі приємні знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви захочете.

Козоріг

День приємного спілкування. Імовірні несподівані зустрічі з людьми, які колись були вам дуже близькими та дорогими, не виключені й приємні знайомства. Багато Козорогів захочуть взяти участь у світському житті, отримають задоволення від відвідування розважальних заходів. При цьому важливо не забувати про сімейні справи, які можуть вимагати уваги. Друга половина дня підходить для невеликих поїздок, зміни обстановки, а також для того, щоб спробувати свої сили в якійсь новій сфері.

Водолій

Ви прагнете допомогти всім, хто цього потребує, і готові пожертвувати заради цього своїми інтересами. Ви не чекаєте на подяку, але отримаєте її, хоча, можливо, в якійсь несподіваній формі. Сприятливий день для вирішення фінансових питань, можна робити покупки, у тому числі великі. Також можна вкладати гроші у власний бізнес. Друга половина дня — час романтики у Водоліїв. Добре проходять побачення, спілкування з коханою людиною буде дуже приємним. Можливе несподіване любовне зізнання, якому ви будете дуже раді.

Риби

Події розвиваються дещо повільніше, ніж хотілося б. Багато Риб переживають з цього приводу, а деякі так рознервуються, що почнуть робити одну помилку за іншою. Добре, якщо поряд буде людина, яка допоможе вам впоратися з переживаннями та хвилюваннями, налаштуватися на оптимістичний лад, а головне — поглянути на ситуацію з іншого погляду. Можливі розбіжності із близькими. Увага та опіка представників старшого покоління можуть видатися зайвими. Вам хочеться незалежності та свободи, у спробах отримати їх ви постійно провокуєте конфлікти.

Також не варто забувати, що за Східним гороскопом 3 липня — день Водяного (Допитливого) Собаки або Песика.

Допитливий Песик — чуйна, відкрита і надзвичайно приємна істота. Він здатен легко знаходити спільну мову практично зі всіма і може завоювати симпатію своїх співрозмовників завдяки своїй природній харизмі, яка поєднується зі скромністю.

Песик завжди підтримує своїх близьких, навіть коли це здається безглуздим.

«Сьогодні чудовий день для чоловіків, які мають заплановані побачення. Жінки, як відомо, цінують гарне спілкування, тому чоловік може отримати все, чого він бажає, якщо вміло користується язиком. Також в ділових переговорах варто дати можливість висловитися людині, яка добре володіє словом. Сьогодні ця якість може приносити користь всій організації, де вона працює», — вважають знавці східної астрології.

Фінансовий гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

181

Читайте нас у Facebook та Instagram