Зірковий Роджер Федерер запалив на одній сцені зі всесвітньо відомим британським гуртом (відео)

Легендарний швейцарський тенісист, олімпійський чемпіон Роджер Федерер, який оголосив минулого року про завершення кар'єри, виявився пристрасним шанувальником всесвітньо відомого британського гурту Coldplay. Ще у 2017 році він побував на концерті колективу в Монреалі (Канада), а напередодні відвідав їхній виступ у Цюриху. І не просто відвідав, а на захват публіки опинився на одній сцені з учасниками гурту, повідомляє blick.ch.

Ба більше, Роджер зіграв на шейкері та підспівував солісту гурту Крісу Мартіну під час виконання пісні Don't Panic. До речі, фронтмен Coldplay від початку повномасштабного вторгнення росії виходить на концерти з символікою України. Ось і цього разу Мартін одягнув пов'язку в синьо-жовтих кольорах.

Зазначимо, що за свою яскраву кар'єру 41-річний Роджер Федерер, який заробив на корті понад 130 млн доларів, виграв 20 турнірів серії «Великого шолома» (більше лише у Новака Джоковича — 23 та у Рафаеля Надаля — 22), а загалом в його активі 103 завойовані трофеї в рамках ATP Tour.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко у компанії Зінченка та Мудрика відвідав концерт «Океану Ельзи» в Лондоні.

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