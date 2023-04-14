Шевченко у компанії зірок футболу сходив на «Океан Ельзи» в Лондоні (фото, відео)

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який продав за великі гроші прапор з автографом Володимира Зеленського, разом із нинішніми гравцями національної команди — захисником «Арсенала» Олександром Зінченком та вінгером «Челсі» Михайлом Мудриком відвідали благодійний концерт «Океану Ельзи» у Великій Британії.

Про це амбасадор UNITED24 Андрій Шевченко повідомив у соцмережах, прикріпивши фото зустрічі у лондонському Альберт-холі зі Святославом Вакарчуком та відео з атмосферою під час концерту.

«Дякую „Океану Ельзи“ за чудовий концерт, — написав Андрій Шевченко в Instagram. — Це була справді неймовірна атмосфера. І дякую всім українцям, які прийшли підтримати благодійний концерт у рамках туру #HelpforUkrainetour учора ввечері у Royal Albert Hall. Слава Україні! Підтримайте UNITED24».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрію Шевченку дісталося за спільне фото із президентом ФІФА.

Фото Instagram

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