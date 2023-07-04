Тільці отримають несподіваний прибуток, Ракам та Дівам варто утриматися від поспішних рішень: гороскоп на 4 липня 2023 року

Астрологи стверджують, що в другий місяць літа зірки будуть особливо прихильні до трьох знаків зодіаку — Близнюків, Левів та Козерігів. Втім, поталанити може й іншим представникам зодіакального кола. Адже вівторок, 4 липня, називають днем, коли можна і навіть потрібно розпочинати будь-які важливі справи, до якої б сфери вони не належали — чи то ділової, чи то побутової. Також сьогодні категорично не рекомендується впадати в смуток — це може вилитися в серйозні неприємності. Нинішній день важливо провести, знаходячи позитивні моменти у житті, хоч би як важко цене було.

Овен

Що б не відбувалося, ви зберігаєте бадьорість духу та оптимізм, і саме тому досягаєте поставленої мети. У першій половині дня на шляху можуть виникати перепони, але ви зможете подолати їх. До того ж знайдуться люди, які готові допомогти, інформує Ukr.Media. Сьогодні в Овнів можливі розбіжності з друзями та колегами, проблеми у спілкуванні виникають частіше, ніж зазвичай. Ви постараєтеся згладити гострі кути, але розбіжностей та суперечок буде багато. Бажано скоротити фізичні навантаження, перевтома може спричинити нездужання.

Телець

День проходить легко і приємно. Ваша чарівність приваблива, навряд чи хтось зможе протистояти їй. Ділові стосунки складаються легко і гармонійно, навіть якщо з'являються якісь розбіжності, їх вдається швидко подолати. Особливо вдалим день буде для Тельців, які працюють у жіночому колективі — тут можна розраховувати не тільки на плідну роботу, а й на приємне неформальне спілкування. Імовірні грошові надходження, зокрема значні. Буде шанс укласти вигідні угоди. Можна купувати одяг, аксесуари, прикраси — смак вас не підведе, речі довго тішитимуть.

Близнюки

Складний, суперечливий день. Вам важко зберігати спокій, адже саме він необхідний, щоб досягти поставленої мети. Часто представники знаку під впливом емоцій роблять необдумані вчинки, про які згодом пошкодують. На щастя, помилки вдасться швидко виправити. Будьте терплячі з близькими. Якщо ви дасте волю роздратуванню та гніву, конфлікту не уникнути. Багатьох Близнюків рятує почуття гумору, здатність посміятися з себе. Вечір варто провести з людиною, яка вам особливо дорога.

Рак

Непростий день. Можуть виникати труднощі там, де ви на них не очікували, не виключені затримки у справах. Деяких Раків засмутять союзники, на яких представники знаку звикли покладатися. Емоційне тло нестабільне, реакція на будь-які стресові ситуації сьогодні буде особливо гострою. Не приймайте поспішних рішень, радьтеся з людьми, яким довіряєте — ви зможете уникнути помилок. Якщо ви знайдете в собі сили подолати труднощі, які виникають цього дня, то зможете помітно змінити життя на краще, вирішити якісь давні проблеми.

Лев

Сприятливий день для роботи, ділового спілкування, вирішення професійних питань. Можна братися за складні справи та масштабні проєкти, вас супроводжуватиме успіх. Буде шанс навчитися чогось нового, запозичити корисний досвід — не проґавте його. Середина дня підходить для зустрічей із впливовими людьми, ви зможете заручитися їхньою підтримкою. У особистих відносинах Левів також переважає вплив позитивних тенденцій, але тут події розвиваються повільніше, ніж вам хотілося б. Наберіться терпіння, не поспішайте проявляти ініціативу, краще дочекатися сприятливішого моменту.

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Діва

Будьте обережні, акуратні, уважні до дрібниць, намагайтеся нічого не згаяти. Дівам краще не робити нічого важливого хоча б до полудня — невірний крок може започаткувати низку проблем. Пізніше ситуація зміниться на краще, а ви визначитеся з планами та пріоритетами, тут і можна починати діяти. Уникайте ризику у фінансових справах, не укладайте сумнівних угод. Не довіряйте людям, які обіцяють дуже багато, є небезпека стати жертвою шахраїв. Можливі розбіжності з близькими, нелегко буде порозумітися з коханою людиною, але конфлікту ви не допустите.

Терези

Важко налаштуватись на діловий лад: набагато більше вам хочеться відпочивати, розважатися, займатися чимось приємним. Але постарайтеся все ж таки взяти себе в руки — є шанс вирішити якісь важливі професійні завдання, знайти відповіді на питання, що виникали останнім часом. У деяких Терезів з'являться ідеї щодо відкриття власного бізнесу. Варто бути обережнішими із грошима: можливі невиправдані витрати, втрати. У особистих відносинах переважає вплив позитивних тенденцій, спілкування з близькими дарує багато позитивних емоцій. Вечір повний романтики, багато Терезів почують компліменти і любовні зізнання.

Скорпіон

Легкий, приємний, веселий день. Ви добре ладнаєте з оточуючими, легко знаходите мову навіть з тими, хто зовсім не схожий на вас. Нові знайомі можуть стати діловими партнерами чи помічниками в якомусь творчому проєкті, не виключений і початок романтичних відносин, які будуть сповнені ніжності, уваги, непідробної турботи. Вдалий день у Скорпіонів для ділових переговорів, обговорення важливих питань. Ви поводитесь м'яко і спокійно, йдете на поступки, але пам'ятаєте про свої інтереси, і в результаті залишаєтеся у виграші.

Стрілець

День досить напружений. Часто ви беретеся за якісь справи, вкладаєте в них сили, а потім розумієте, що досягти потрібного результату не вдасться. Немає нічого поганого в тому, щоб відкласти почате, на якийсь час переключитися на інші проєкти, а пізніше повернутися; сприятливий момент реалізації задумів у життя настане пізніше. Можливі проблеми у спілкуванні, розбіжності з союзниками, деякі Стрільці втратять підтримку тих, кому звикли довіряти. Порозуміння вдасться відновити, але неприємний осад залишиться у всіх.

Козоріг

Початок дня може бути складним, особливо для тих, хто звик швидко добиватися результату та отримувати бажане, хоч би як складалися обставини. Буде важко зосередитися на роботі, можуть виникати проблеми та труднощі у справах. З'являється дуже багато ідей, ви не знаєте, на якій з них зосередитися, а поради близьких людей украй суперечливі. Краще не робити нічого, доки не з'являться повна ясність і впевненість. Друга половина дня складається для Козорогів значно вдаліше, у цей час багато дається легко, ви чудово справляєтеся навіть зі складними справами. Можна братися за якісь масштабні проєкти, розпочинати велику роботу.

Водолій

Ви сповнені оптимізму і впевненості в собі, не сумніваєтеся, що зможете досягти поставлених цілей. Шанси на успіх високі, але вам доведеться докласти зусиль, і не жартівливих, щоб отримати бажане. Важливо знайти надійних союзників, помічників — вони зможуть позбавити вас багатьох турбот і проблем. Сприятливий день для спілкування з близькими, сімейних справ. Можна приймати гостей, організовувати домашні свята. Буде можливість допомогти людині, яка вам дорога. Сьогодні Водоліям не бажано вирішувати фінансові та майнові питання, пов'язувати себе зобов'язаннями.

Риби

День краще підходить Рибам для відпочинку та приємних занять, ніж для складної та важливої ​​роботи. Якщо справи можна відкласти, вчиніть саме так, якщо ні — не намагайтеся впоратися з усім самостійно, звертайтеся за допомогою до друзів та союзників, радьтеся з тими, чиїй думці довіряєте. Сприятливий день для поїздок, зокрема ділових: у новій обстановці робочі та комерційні питання вирішуються простіше. Можливі любовні захоплення, службові романи. Друга половина дня порадує приємними звістками, не виключено несподіваних подарунків.

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

Фото Pixabay

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