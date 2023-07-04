Похід на Київ, похід на москву чи захоплення влади у Білорусі: Ігор Ейдман — про три варіанти дій пригожина

Відомий соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман, який раніше заявив, що відступ глави пвк «вагнер» євгена пригожина був тимчасовим, поділився думками щодо майбутніх дій «кухаря путіна» та оцінив ймовірність того, що той захопить владу в білорусі.

«Троянський кінь для Лукашенка.

Дії Пригожина можна зрозуміти лише з бізнес-логіки. За офіційними даними на утримання ПВК Вагнер із російського бюджету щороку йшла сума, еквівалентна понад мільярд євро. Пригожин будь-що намагатиметься знову отримати подібне фінансування з будь-якого джерела.

Лукашенко таких грошей не має, тому армію Пригожина він найняти не зможе. Африканські та азіатські клієнти компенсувати втрату навряд чи спроможні. Більше того, після заколоту проти замовника у Пригожина на світовому ринку послуг ПВК сформується імідж непередбачуваного та небезпечного партнера, з яким навряд чи варто мати справу.

Тож втрачені доходи Пригожин може знайти тільки все в тому ж російському бюджеті. Кривавому кухареві залишається, або розпустити армію, що він явно не збирається робити, або знову змусити Кремль платити за війну.

Однак у Білорусі війни немає. Значить, Пригожину доведеться її туди принести.

Варіанти його дій можуть бути такими:

1. Похід на Київ.

За спробу відкрити північний фронт проти України Кремль здатний добре заплатити. Однак, це дуже небезпечний для Пригожина проект. Російські війська йому зараз у ньому серйозно допомогти не зможуть, а білоруські — не допомагатимуть. У такій ситуації він може зазнати поразки і втратити більшу частину своєї і так поріділої армії. Тож навряд чи він на це піде.

Та й Лукашенко, мабуть, буде проти. Адже відбиваючи такий напад, українці разом із білоруськими добровольцями можуть зайти до Білорусі та розпочати визвольний похід, спрямований на повалення диктатури.

2. Новий військовий шантаж Кремля, похід на Москву з метою змусити владу платити.

Малоймовірно, що Пригожин піде такий ризик. Він повинен розуміти, що навряд чи вдруге вийде живим із подібної заварухи. Путін постарається тоді вже точно, напевно, добити свого біснуватого кухаря.

3. Захоплення влади у Мінську та спроба продати Білорусь Кремлю.

Цей варіант видається мені найімовірнішим. Білоруська армія слабка, вона не зможе протистояти добірним бойовикам Пригожина. Похід на Мінськ здійснити буде набагато простіше, ніж на Москву чи Київ. Пригожин у стані, у стилі Боба Дінара, захопити владу в Білорусі та поставити там якусь свою маріонетку. Також він може звернутися до Путіна з проханням прийняти «звільнену Білорусь» до складу Росії.

У цьому випадку кривавий кухар стане у Росії мегагероєм (Путін провалився в Україні, а він узяв Білорусь) і зможе виставляти владі будь-які умови. А в Білорусі неминуче розпочнеться війна (білоруси візьмуться за зброю), в якій головною проросійською силою буде та сама ПВК Вагнера. Значить, бізнес Пригожина (торгівля смертю) знову піде добре", — написав Ейдман у Facebook.

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