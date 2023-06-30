«Відступ пригожина був тимчасовим. Такі люди не зупиняються», — Ігор Ейдман

Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман, який раніше заявив, що глава чвк «вагнер» євген пригожин здатний підготувати російський народ до поразки росії у війні проти свободи українців, поділився думками щодо майбутніх дій «кухаря путіна».

«Пригожин у Розливі готує Жовтень

Чим зараз займається Пригожин? Впевнений, що він готує новий переворот за допомогою своїх людей в армії та спецслужбах. Він відскочив тільки тому, що злякався бійні під Москвою, зрозумів, що вона вкрай небезпечна для нього. Але це був тимчасовий відступ. Такі люди не зупиняються. Тим більше, він уже відчув фарт і силу.

До того ж, Пригожин не може не розуміти, що Путін неминуче мститиме йому за приниження, за власний ганебний страх. Якщо він не усуне Путіна, рано чи пізно Путін уб'є його.

Червневий заколот для Пригожина був вимушеним фальстартом, як для Леніна — липневі заворушення 1917 року. Потім Ленін ховався у курені в Розливі, а Пригожин — у Білорусі, у готельному номері без вікон, як пише американська преса.

Ленін невдовзі організував успішний Жовтневий переворот. Пригожин теж неминуче готуватиме свій Жовтень.

Навіть якщо, як пишуть у телеграмі, Суровікіна посадили, у Пригожина, безсумнівно, залишилося ще безліч підгодованих людей в армії та спецлужбах. Він може спиратися на них у майбутній змові.

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Розповідаючи історію про те, як врятував Путіна, він не лише принижує російського диктатора, а й підносить Пригожина, який у його версії зупинився не тому, що путч провалився (як стверджує російська пропаганда), а нібито піддавшись на вмовляння свого білоруського друга. Отже, справжнє ставлення Луки до обох персонажів зрозуміле вже зараз. Він може таємно допомогти Пригожину проти Путіна.

При наступній спробі Пригожина все має бути «без шуму та пилу». Його агенти та союзники з керівництва силових структур у Москві просто постараються заарештувати Путіна і змусити його зректися престолу, ймовірно, на користь пригожинського партнера Дюміна. А далі буде виступ Путіна по ТБ у стилі: я втомився, я мухожук.

Ось таким він може бути — Жовтень Пригожина", — написав він у Facebook.

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