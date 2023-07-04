У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві українця: ним виявився 20-річний хлопець

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що в Італії, в невеликому містечку Кастільйоне-делле-Стів'єре поховали 23-річну українку Яну Малайко, яку жорстоко вбив її колишній хлопець. Днями польські поліцейські затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства громадянина України. Хлопця доставили до поліцейської камери й почали опитувати, повідомляє видання wiadomosci.wp.pl.

Відомо, що злочин стався в ніч проти 1 липня в Хелмі. На вулиці Волинській було знайдено закривавленого 36-річного чоловіка. На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги та поліція. Однак врятувати чоловіка не вдалося. З'ясувалося, що у нього були ножові поранення в області грудної клітини.

Жертвою виявився 36-річний громадянин України. Водночас на пошуки винуватця цього злочину було піднято весь особовий склад поліції. З Любліна також привезли провідника зі службовим собакою. Невдовзі правоохоронці затримали 20-річного хлопця, якого підозрюють у причетності до інциденту. Наразі у цій справі тривають інтенсивні слідчі дії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець в Польщі зарізав свого роботодавця й проведе за ґратами 15 років.

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