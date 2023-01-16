40.08 / 40.71 42.33 / 43.32
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Українець в Польщі зарізав свого роботодавця й проведе за ґратами 15 років

11:31 16 січня 2023
наручники

У Польщі на 15 років в'язниці засудили українського заробітчанина, який вбив поляка, на якого працював. Рішення ухвалив суд міста Познань, пише inpoland.net.pl.

Вбивство сталося у грудні 2021 року у Підкарпатському воєводстві у Тшцянці у готелі для робітників фірми.

Нападник українець Іван К. вдарив ножем у живіт свого роботодавця. В результаті 72-річний чоловік помер у лікарні.

Повідомляється, що після вбивства 57-річний Іван К. втік з місця злочину. За кілька годин його затримала поліція. Встановлено, що заробітчанин був п'яний, у нього в крові виявили 2,6 проміле алкоголю.

На суді українець вину свою провину визнав.

Раніше у Польщі до 13 років в'язниці засудили українця, який навмисно збив поляка й протяг його машиною понад 30 метрів.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Русана

«Мала бути на службі, але залишилася вдома через ГРЗ»: під завалами зруйнованого в Дніпрі будинку шукають героїчну захисницю «Азовсталі»

Астрологія

На Тельців чекає розплата за безвідповідальність, Ракам варто притримати язика, а Рибам треба подолати свої страхи: гороскоп на 16 — 22 січня 2023 року

«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

«Бавовна» у Севастополі: місто пережило важку ніч та ранок

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту