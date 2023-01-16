Українець в Польщі зарізав свого роботодавця й проведе за ґратами 15 років

У Польщі на 15 років в'язниці засудили українського заробітчанина, який вбив поляка, на якого працював. Рішення ухвалив суд міста Познань, пише inpoland.net.pl.



Вбивство сталося у грудні 2021 року у Підкарпатському воєводстві у Тшцянці у готелі для робітників фірми.



Нападник українець Іван К. вдарив ножем у живіт свого роботодавця. В результаті 72-річний чоловік помер у лікарні.



Повідомляється, що після вбивства 57-річний Іван К. втік з місця злочину. За кілька годин його затримала поліція. Встановлено, що заробітчанин був п'яний, у нього в крові виявили 2,6 проміле алкоголю.



На суді українець вину свою провину визнав.



Раніше у Польщі до 13 років в'язниці засудили українця, який навмисно збив поляка й протяг його машиною понад 30 метрів.

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