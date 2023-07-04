Експерша ракетка світу вперше стала мамою та показала малюка (фото)

Колишня найкраща тенісистка світу австралійка Ешлі Барті, яка раптово завершила ігрову кар'єру в 25 років, оголосила про те, що стала мамою.

У Ешлі та її чоловіка, відомого гольфіста Гарі Кіссіка, народився хлопчик, і пара не стала приховувати дитину, одразу ж похвалившись поповненням у сімействі на своїх сторінках у соцмережах.

«Наш чудовий хлопчик. Ласкаво просимо до світу, Хейдене!» — написали новоспечені батьки.

Зазначимо, що Ешлі Барті оголосила про завершення ігрової кар'єри в березні минулого року, а наприкінці липня вийшла заміж за Гарі Кіссіка. Тепер експерша ракетка світу повністю порине в материнські турботи про маленького сина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий хокеїст Давид Пастрняк знову став батьком через два роки після смерті первістка.

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