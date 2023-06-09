Знаменитий хокеїст знову став батьком через два роки після смерті первістка: милі фото

27-річний хокеїст клубу НХЛ «Бостон Брюїнз» та збірної Чехії Давид Пастрняк, який у червні 2021-го пережив смерть свого новонародженого сина, оголосив, що знову став батьком.

Дівчина спортсмена, шведська модель Ребекка Ролссон, народила дівчинку, яку новоспечені батьки назвали Фреєю Айві.

«Фрейя Айві вже у цьому світі. Ми давно мріяли про це, і я дуже пишаюся своїми двома прекрасними дівчатками. Не можу дочекатися, коли побачу, як ти станеш найкращою мамою для нашої дитини», — написав щасливий Пастрняк на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фотографії Ребекки Ролссон та новонародженої Айві.

Додамо, що Пастрняк, який з 2014-го виступає в НХЛ за «Бостон Брюїнз» та п'ять разів визнавався найкращим хокеїстом року в Чехії, відмовився від участі на нещодавньому чемпіонаті світу (чехи програли у чвертьфіналі США — 0:3), мотивувавши своє рішення бажанням перебувати поряд з улюбленою Ребекою під час появи на світ Фрейї Айві. Враховуючи трагедію дворічної давності, Давида можна зрозуміти…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко та Влада Седан чекають на другу дитину.

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