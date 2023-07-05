Найбільша повінь за 129 років, піротехніки та водолази: Шкіль розповів про відбудову мосту у Чернігові (фото)

Рух автомобільним мостом через Десну, на який 23 березня минулого року росіяни скинули не менше 6 авіабомб, у середу, 5 липня, повністю відновили. Про це написав український підприємець, засновник та власник холдингу MS Capital Максим Шкіль на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, тепер чернігівці, як і раніше, можуть виїхати на київську трасу прямо з центру міста.



«Сьогодні о 8 ранку відбудованим мостом через річку Десна, який чернігівці ще називають Київським, поїхав перший транспорт!» — написав Шкіль.

Він нагадав, що весною 2022 року росіяни повністю знищили два металеві 80-метрові прольоти.

«На 11-метровій глибині лежала не тільки 400-тонна конструкція старого мосту, а й залишки інших мостів, які будувалися на цьому місці з 19 сторіччя. Щоб влаштувати тут нові опори та збудувати тимчасовий міст, перш за все, потрібно було повністю розчистити дно. І це була справді титанічна робота, в якій ми задіяли величезну кількість техніки та працівників», — розповів Шкіль.

За його словами, знадобилася допомога піротехніків та водолазів в доволі екстремальних умовах. При цьому всі роботи виконувалися вручну.

«Піротехніки підривали затоплені балки. Після них на дно опускалися водолази, які розрізали шматки конструкції. Інженери „Автостради“ сконструювали спеціальний тяговий пристрій, який стягував шматки до берега, адже найважчі не міг підняти з води жоден кран. Водолази здійснювали підводну різку в екстремальних умовах: велика глибина, холодна вода, висока швидкість течії, видимість під водою — не більше 30 см. Вода постійно несла пісок та коріння дерев. Рівень замулення балок на дні сягав понад 7 метрів. Всі роботи виконувались вручну, на глибині 11 метрів, щоб розмити балки, залучали земснаряди», — додав власник групи компаній «Автострада».

За його словами, історія відбудови мосту заслуговує на документальний фільм.

«Ми пережили 2 повені. Вода затопила всю прилеглу територію. Нам довелося працювати під час найбільшого зимового паводка на Десні за останні 129 років. Тричі ріка несла з Білорусі уламки криги. Наша команда мала змогу працювати лише з плавзасобів. Але ні на день не зупинила роботи», — підкреслив Шкіль.

Також бізнесмен розповів про новий об’єкт, яким займається його компанія, та подякував своїй команді за злагоджено роботу.

«Паралельно з цим Autostrada будує новий сучасний 628-метровий міст на 4 смуги руху — це капітальна споруда на основній київській трасі, яка нарешті розвантажить недобудований міст через Десну у Шестовиці та дорогу Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів. Щодня 24/7 на об’єкті задіяно понад 800 працівників та понад 200 одиниць техніки», — додав Шкіль.

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