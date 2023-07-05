Алла Мазур отримала з фронту іменну гільзу

Ведуча програми ТСН Тиждень (1+1) Алла Мазур, яка розповіла про трагедію в родині, в прямому ефірі отримала незвичайний подарунок від українських захисників: підписану для неї гільзу від зенітної гармати 60-го калібру. Цей презент для Алли привезла з місця, де тривають бої, воєнна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, що з перших днів війни висвітлює події на фронті.

«Такого незвичайного і зворушливого подарунка я ще не отримувала, — написала на своїй сторінці у соціальній мережі Алла. — Розчулилась ледь не до сліз. Хотілось уважно вичитувати кожну букву, уявляти того, хто це писав… І дякувати доземно хлопцям, які щосекундно ризикують життям — і встигають при цьому ще й подумати про подарунок журналістам».

Наталя Нагорна розповіла, що цій зенітній гарматі, призначеній для стрільби по повітряних цілях, вже понад 70 років! Незважаючи на вік все одно ця зброя дуже дошкуляє окупантам.

«Ворог її сильно вистежує, — сказала Наталя. — Є така ілюзія у людей, далеких від передової, що на фронті зараз винятково новітнє озброєння. Що всі їздять на „Бредлі“, що у всіх є „Леопарди“, але насправді досі воює все, що тільки може воювати, все, до чого є боєприпаси, все, з чого вміють стріляти. Але яку б техніку нам не привозили, у першу чергу, воюють наші люди».

Гільзу від зенітної гармати 60-го калібру для телеведучої привезла з фронту військкор ТСН Наталя Нагорна

Тепер ця «іменна» гільза як найдорожча нагорода стоїть у робочій кімнаті Алли Мазур.

«Сердечно дякую воїнам 104-ї бригади 60-го батальйону ТРО, нашим відважним „поліським вовкам“ за цей неймовірний сюрприз, — подякувала Алла. — Обіймаю подумки кожного. І чекаємо вдома усіх — з Перемогою!»

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведуча Наталя Островська розповіла про життя під час війни.

112

Читайте нас у Facebook та Instagram