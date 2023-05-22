Алла Мазур повідомила про трагедію в родині

Ведуча «ТСН.Тиждень» Алла Мазур, яка у березні втратила батька, повідомила про трагедію в родині. На війні загинув її племінник Олександр Сірий. Захиснику було 32 роки. Він загинув 16 травня у бою під Червонопопівкою на Луганщині.

Алла Мазур розповіла, що Олександр — син її двоюрідної сестри. У мирному житті він будував будинки. Він не був професійним військовим, та коли російські окупанти прийшли на нашу землю, пішов захищати країну.

«Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. „Але хлопцям треба помогти“ — пояснював сестрі… З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм — але для нас він таким є. Бо кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з 2-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. Він затулив собою нас усіх. Всю родину», — написала Алла Мазур і інстаграмі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що чемпіон України з хокею загинув під Бахмутом.

Також, захищаючи Україну від ворога, загинув 22-річний актор з Хмельниччини Ярослав Савченко.

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