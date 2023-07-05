Білий порошок у Білому домі: у резиденції президента США виявили кокаїн

Ось уже кілька днів американські ЗМІ обговорюють інцидент, який стався у Білому домі 2 липня. В офіційній резиденції президента США було знайдено невідомий порошок білого кольору (пакети з подібним вмістом надходили американським політикам і раніше). Це сталося о 21:00 за місцевим часом. Секретна служба США негайно евакуювала всіх, хто був у будівлі.



У понеділок, 3 липня, прес-секретар Секретної служби США Ентоні Гульєльмі повідомив журналістам, що у якості запобіжного заходу Білий дім було закрито. Викликали пожежну охорону. Її фахівці швидко встановили, що порошок не становить небезпеки.

Однак для точного встановлення, що це за речовина, була потрібна більш ретельна експертиза. І її результат виявився несподіваним. Як повідомляє газета The Washington Post, порошок виявився кокаїном!

Наразі проводиться офіційне розслідування. Його мета — встановити, яким чином наркотик потрапив до Білого дому.

І тут важлива кожна деталь. На даний момент відомо, що кокаїн знайшли у Західному крилі Білого дому. Там розташовані Овальний кабінет, офіси віце-президента, голови апарату Білого дому, прес-секретаря президентської адміністрації, а також кабінети десятків співробітників нижче за ранг.

Президента Джо Байдена 2 липня у Білому домі не було. Він проводив вікенд у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

У середу, 5 липня, телеканал CBS News повідомив, що наркотик виявили у невеликому приміщенні, де зазвичай працівники та відвідувачі Білого дому залишають на зберігання свої мобільні телефони. Ця новина була зустрінута з полегшенням адміністрацією президента. Вона означає, що підозри з високопосадовців автоматично знімаються.

Розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше у Білому домі знайшли пояснення появі дивних вм'ятин на особі президента Байдена .

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