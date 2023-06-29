У Байдена помітили незвичайні сліди на обличчі: у Білому домі назвали причину

У середу, 28 червня, Білий дім офіційно повідомив, що 80-річний президент США Джо Байден, який має намір балотуватися на другий термін, почав використовувати апарат CPAP для лікування апное уві сні.

Заява була зроблена після того, як у глави держави були помічені видимі вм'ятини на обличчі.

Байден вранці 28 червня прибув до Чикаго на один день й одразу зустрівся з журналістами.

Вони звернули увагу на характерні сліди тугої маски на обличчі президента.

Щоб припинити можливі чутки або навіть теорію змови, адміністрація Байдена оголосила: «З 2008 року президент не приховує, що у нього апное уві сні. Діагноз згадується у всіх докладних медичних звітах. Минулої ночі президент Байден використав апарат CPAP, що зазвичай для людей із таким діагнозом».

Апарат CPAP дійсно допомагає людям з апное уві сні дихати, коли вони сплять.

Про апное уві сні у Байдена стало відомо у жовтні 2008 року, коли він балотувався на посаду віцепрезидента, а Барак Обама — на пост президента країни. Тоді було оприлюднено медичні звіти обох кандидатів. Вони вказували, що нерегулярне серцебиття Байдена, відоме як фібриляція передсердь, мабуть, пов'язані з його апное уві сні. У наступних звітах цей діагноз згадувався у примітці.

У медичному звіті за грудень 2019 року, коли Байден вже балотувався на пост президента США, доктор Кевін О'Коннор (зараз є офіційним лікарем у Білому домі) вказав, що обструктивне апное уві сні розглядалося, але стан Байдена покращився після того, як йому зробили операції на пазухах та носових ходах.

Проте лише тепер Білий дім визнав, що Байден змушений використовувати CPAP. У заяві наголошується, що президент став робити це «в останні тижні».

Нагадаємо, у свої 80 років Байден є найстарішим президентом в історії США. І він уже офіційно підтвердив, що балотуватиметься на другий термін. Наступні вибори призначено на листопад 2024 року.

Саме тому питання про здоров'я Байдена зовсім не пусте. Інші політики, які мають намір боротися за президентську посаду, постійно у своїх виступах звертають увагу на вік Джо Байдена та стан його здоров'я.

Колишній постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі взагалі вимагає, щоб усі кандидати віком від 75 років обов'язково пройшли «тест на розумову компетентність».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що президент США Джо Байден, попри заяву його уряду про можливу розрядку відносин з Китаєм, публічно назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

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