Конфлікти гарантовані, сварок не уникнути: гороскоп на сатанинський день 6 липня 2023 року

Середину поточного тижня, на який астрологи давали поради всім знакам, назвають одним з негативних днів місячного календаря. 6 липня — складний та конфліктний день, коли напруга «зашкалюватиме». Навіть невелике непорозуміння може перерости у потужну сварку. Астрологи радять в цей «сатанинський» день за можливості бути на самоті, а якщо це не можливо, то намагатися тримати емоції під контролем. Сьогодні краще уникати з`ясовування стосунків, фінансові угоди та важливі справи на роботі ліпше відкласти на інший час.

Овен

Досягти цілей може бути набагато складніше, ніж зазвичай: сьогодні Овнам не посміхається удача, не допомагають оточуючі, і розраховувати доводиться виключно на власні сили. Важко порозумітися з колегами та керівництвом, ваші ідеї та пропозиції не отримують підтримки, на яку ви розраховували, інформує Ukr.Media.

Намагайтеся уникати конфліктів, не провокуйте сварок, поводьтеся стримано і спокійно. Зосередившись на тому, що дійсно важливе, ви зможете досягти непоганих результатів. Можливі витрати, фінансові втрати. Від незапланованих покупок краще утриматись. Ви добре розумієте близьких, часто здогадуєтеся про їхні таємні бажання, чудово проводите час з тими, кого любите.

Телець

Сприятливий день для спілкування, будь-які зустрічі проходять добре. Якщо потрібна підтримка, ви отримуєте її негайно, просити не доводиться. Можливі грошові надходження, зокрема значні. День підходить для покупок та інвестицій, а також для відвідування державних організацій, вирішення організаційних питань.

Ви чудово ладнаєте з представниками протилежної статі, не втрачаєте можливості пофліртувати. Сьогодні у Тельців можливий початок захопливих романтичних історій, проте слід бути готовими до того, що на всьому їхньому протязі проявляти ініціативу доведеться саме вам.

Близнюки

Ви сповнені оптимізму і не втрачаєте впевненості у своїх силах, без тривоги та сумнівів беретеся навіть за найскладніші справи, досягаєте успіху там, де інші зазнали невдачі. Сьогодні Близнюки матимуть можливість допомогти людям, які опинилися в складному становищі, надати послуги якимось впливовим персонам, чия подяка буде виключно щедрою.

Добре проходять ділові зустрічі, на переговорах ви домагаєтеся свого, опоненти погоджуються з вашою точкою зору. Не виключені привабливі пропозиції, що стосуються роботи.

Рак

Сприятливий день. У вас багато що виходить добре. Часом для досягнення потрібних результатів доводиться докласти зусиль, але Раків це не лякає і не розхолоджує. Ви легко знаходите союзників і помічників. Суто ділові стосунки можуть набути дружнього або романтичного характеру, якщо ви цього захочете; навряд чи хтось зможе протистояти вашій чарівності.

Покупки будуть вдалими, ви витрачаєте гроші із задоволенням, купуєте речі, які дійсно вам до душі, смак вас не підводить. Можна експериментувати з іміджем: найімовірніше, ви залишитеся задоволені результатом.

Лев

Не поспішайте. Це не найлегший і сприятливий день, він потребує обережних та обдуманих дій, уваги до деталей, бездоганності у роботі. Можуть виникати розбіжності з колегами та керівництвом. Тут важливо зберігати спокій, не піддаватися на провокації, поводитися максимально коректно. Чим менше приводів для критики та закидів ви даєте оточуючим, тим вищі ваші шанси успішно довести розпочате до кінця.

Життєвий потенціал Левів знижений, ви втомлюєтеся набагато швидше, ніж зазвичай, тому важливо робити паузи, відпочивати. Спілкування з близькими піднімає настрій, друзі можуть не лише дати вам добрі поради, а й допомогти.

Читайте також: Чекає успіх у найближчі дні: названо знаки зодіаку, чиє життя буде відзначено везінням у липні 2023 року

Діва

Перша половина дня вдала, у цей час багато починань будуть успішними. З'являються нові ідеї, що стосуються роботи, приступити до їхньої реалізації краще негайно. Можливі грошові надходження. Однак вплив позитивних тенденцій поступово йде на спад, у другій половині дня можуть виникати проблеми на роботі та вдома.

Важко знайти спільну мову з оточуючими, часто Дівам здається, що навіть найближчі люди навмисне випробовують їхнє терпіння. Намагайтеся уникати конфліктів і сварок, не ставтеся надто серйозно до дрібних непорозумінь.

Терези

Починається день успішно. Якщо взятися за справи з самого ранку, можна багато що встигнути. Найважливіші робочі питання бажано обговорити до обіду. Чим ближче вечір, тим важче вам стає зрозуміти людей, з якими ви маєте справу. У другій половині дня з'являються претензії до найближчих людей, виникають серйозні конфлікти.

Терезам сьогодні не бажано укладати угоди, купувати дорогі речі; взагалі, витрачати гроші краще дуже обережно. Навколишні частіше звичайного втручаються у ваші справи, дають поради, про які ви не просили; це дратує не на жарт.

Скорпіон

Скорпіони сповнені енергії, але направити її в потрібне русло не завжди вдається, тому день проходить надзвичайно неспокійно. Керуючись найкращими намірами, ви втручаєтеся в чужі справи і дуже дивуєтесь, коли розумієте, що оточуючих це нітрохи не тішить. Справа може дійти до сварки; втім, у вас буде шанс перетворити все на жарт.

Імовірність успіхів у роботі буде вищою, якщо ви з самого ранку визначитеся з цілями, яких хочете досягти. Нікому не дозволяйте збити вас зі шляху. Наполегливість та завзятість допоможуть досягти блискучих результатів.

Стрілець

Прекрасний день. Ви дієте дуже ефективно, не відступаєте перед перешкодами (вони можуть виникнути на шляху, але навряд чи будуть серйозними), чудово ладнаєте з усіма, хто вам допомагає, а ворогів та недоброзичливців обеззброюєте, ніби зовсім не докладаючи для цього зусиль.

Сприятливий день у Стрільців для спілкування: можна обговорювати будь-які питання, не побоюючись, що вас зрозуміють неправильно. При цьому ви однаково добре ладнаєте і з тими, хто близький вам за духом, і з тими, хто зовсім не схожий на вас. Ймовірний початок незвичайної романтичної історії.

Козоріг

Неоднозначний день. З одного боку, він не позбавлений труднощів, може завдати серйозних проблем, засмутити неприємними звістками. З іншого — якщо діяти правильно, можна з будь-яких, навіть найнесприятливіших, обставин отримати користь. Козорогам знадобляться спостережливість, здатність до аналізу та бажання робити власні висновки, а не довіряти сліпо тому, що говорять інші.

Можна успішно провести ділові переговори, вирішити питання сімейного характеру. Якщо ви маєте важливу інформацію, не поспішайте ділитися нею з усіма поспіль. Взагалі, зайвого краще не казати; це саме той день, коли мовчання золото.

Водолій

Все складається непогано, хоча якісь запаморочливі перемоги цього дня навряд чи вдасться здобути. Зате ви зможете розібратися в ситуації, що склалася, оцінити всі існуючі проблеми, обміркувати способи їх вирішення. Навряд чи хтось буде всерйоз допомагати вам, скоріше ймовірна моральна підтримка; вона виявиться дуже корисною, допоможе вам відчути себе сильнішими і впевненішими.

Це сприятливий день у Водоліїв для спілкування, насамперед — із людьми, яких ви давно і добре знаєте. Можна відновити якісь старі стосунки, якщо їх було розірвано з вашої ініціативи.

Риби

Плідний день. Він добре підходить для роботи, у тому числі складної, серйозної та відповідальної, дозволяє зміцнити свої професійні позиції, створити надійну базу для майбутніх успіхів. У деяких Риб буде шанс мати корисні зв'язки, знайти союзників серед дуже впливових людей.

Ймовірне одержання нагороди за якусь раніше виконану роботу. Не виключено також, що про якісь ваші шляхетні вчинки стане відомо всім, тому ви отримаєте покликання та повагу оточуючих. Можуть з'явитися нові справи та обов'язки; немає сумнівів, що ви з ними впораєтеся.

Ексклюзивний гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку від астрологині Людмили Булгакової читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

1391

Читайте нас у Facebook та Instagram