Поліція заблокувала Києво-Печерську Лавру, є затримані після сутички з прихильниками УПЦ (відео)

У Києво-Печерській Лаврі, яка розірвала договір оренди з УПЦ (МП), продовжуються зіткнення прихильників Московського патріархату та правоохоронців.

Як повідомляє «Громадське», 6 червня тривала перевірка та опечатування корпусів на території так званої Нижньої лаври. Доступ на цю територію сьогодні дозволили з 11:00 до 18:00. Тим часом, в УПЦ заявляли, що віруючим всупереч законам перешкоджають потрапити на богослужіння.

Почалися сутички, деяких протестувальників затримала поліція.

Нагадаємо, що УПЦ (МП) було наказано виселитися з Києво-Печерської Лаври до 29 березня, проте цей процес затягнувся.

Фото «Громадського»

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