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Православна церква Московського патріархату оскаржує розрив договору щодо Києво-Печерської лаври

14:17 29 березня 2023
лавра

Ченці та духовенство УПЦ Московського патріархату, які 29 березня мали звільнити будівлі державного заповідника «Києво-Печерська лавра», відмовляються залишати приміщення.

23 березня від імені чоловічого монастиря подано позов до Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» про визнання недійсною односторонньої відмови від договору.

Про що йдеться в ухвалі Господарського суду Києва від 24 березня.

Наразі суддя, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Тепер справу в автоматичному режимі розподілять іншому судді.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що духовенство не планує покидати лавру до закінчення судового розгляду, повідомляє «Українська правда».

Митрополит вважає, що закон на боці церкви.

«Нам запропонували «компроміс»: виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких «компромісів», — цитує видання слова митрополита Павла.

Нагадаємо, значна частина Києво-Печерської лаври зараз орендується Українською православною церквою, яка підпорядковується Московському патріархату.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» попередило священників про те, що з ними розривають договір на оренду лаври.

Ченців УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, які вони орендують на території Нижньої лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що розірвання договору зумовлене висновками Міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення умов користування державним майном з боку монастиря.

Водночас в УПЦ МП заявили, що в листі немає «жодної інформації про юридичні підстави для розірвання договору».

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