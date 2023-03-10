УПЦ наказали виселитися з Києво-Печерської лаври до 29 березня

Українська православна церква (Московського патріархату), яка раніше втратила право оренди Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври, поширила заяву в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» про те, що з ними розривають договір про оренду від липня 2013 року. Заяву опубліковано на сайті УПЦ МП.

«Між Національним заповідником Києво-Печерська лавра (далі — Заповідник) та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви (далі — Монастир) укладено Договір № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю (далі — Договір)», — сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, заповідник попередив, що з 29 березня 2023 року договір буде розірвано на підставі висновків міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня. УПЦ МП закликали до 29 березня звільнити державні приміщення, які вона орендує на території Нижньої Лаври на вулицях Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Як писали «ФАКТИ», 7 січня митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше звершив Божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври. Пізніше проти скандально відомого митрополита УПЦ Павла порушили кримінальну справу через нападки на ПЦУ.

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