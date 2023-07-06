Помста лукашенка: сина білоруського опозиціонера Бабарика засудили до 8 років в’язниці

Мінський обласний суд засудив до восьми років позбавлення волі Едуарда Бабарика, сина білоруського опозиціонера і колишнього кандидата в президенти Віктора Бабарика. Едуарда визнали винним в ухиленні від сплати податків і «пособництві масовим заворушенням». Бабарико-молодший свою провину визнати відмовився.

Віктора та Едуарда Бабариків затримали 18 червня 2020 року, за два місяці до президентських виборів. Бабарико тоді, згідно з опитуваннями громадської думки, був головним і дуже небезпечним конкурентом олександра лукашенка. І білоруський правитель вирішив усунути суперника.

Колишнього банкіра, а також його сина, звинуватили у фінансових махінаціях і несплаті податків. Але всім було зрозуміло, що їх переслідують за політичними мотивами. Віктор і Едуард стали одними з перших, хто увійшов 2020 року до списку білоруських політв'язнів. Водночас жоден інший заарештований не провів так багато часу в СІЗО, чекаючи вироку, як Едуард.

Прокуратурі довелося вигадувати для нього нові звинувачення, щоб не випускати на свободу до суду. У підсумку до фінансових злочинів додали розпалювання ворожнечі та пособництво в організації масових заворушень.

Віктору Бабарику вирок винесли влітку 2021 року. Колишній кандидат у президенти отримав 14 років позбавлення волі. У квітні нинішнього року стало відомо, що його перевели з колонії до лікарні. Про стан здоров'я Бабарика-старшого відтоді нічого не відомо. Адвокати Едуарда хотіли викликати Віктора як свідка, але суд їм відмовив.

До свого арешту Едуард Бабарико займався краудфандинговими платформами. У політику не ліз. Батька, звісно, підтримував. Один із його проєктів називався «Вулик». Він був створений для збору коштів на видання і тиражування білоруською мовою книжок Світлани Алексієвич, лауреатки Нобелівської премії з літератури.

Суд над Едуардом почався 22 травня. Усе пройшло швидко. Бабарико, а також його друзі, упевнений, що режим лукашенка мстить йому за політичну діяльність батька.

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар координатора громадянського проєкту «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренка: щоб врятувати своє життя, лукашенко може піти на звільнення політв'язнів і навіть на «найдикіші альянси».

На фото в заголовку Едуард і Віктор Бабарико. Знімок зроблено 2020 року до їхнього арешту

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