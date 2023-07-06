«Люди переплатять мільярди», — експерт попередив, що громади будуть змушені покривати різницю в тарифах за рахунок соціальних статей

Уряд відмовився покривати різницю у тарифах на воду, переклавши цей обов’язок на місцеве самоврядування. Таким чином, він фактично змусив українців переплачувати мільярди. Про це заявив політичний та економічний експерт Олександр Кочетков.

«Уряд таки змусив українців компенсувати різницю в тарифі на воду — люди переплатять мільярди. Вчора премʼєр-міністр Денис Шмигаль вчергове заявив, що зараз підвищення тарифів на воду для населення є неприйнятним. А компенсувати втрати водоканалам мають місцеві громади зі своїх бюджетів. Найгірше в цій ситуації те, що Шмигаль просто вирішив перекласти проблему водоканалів з хворої на здорову голову. Тобто змусив громади заплатити мільярди з їх бюджетів на компенсацію водоканалам, перекресливши фінансування інших соціальних статей місцевих бюджетів. Іншими словами, громадяни все одно заплатять за компенсацію водоканалам. Бо Уряд цю різницю платити відмовився, скинувши цей обов’язок на місцеве самоврядування», — заявив Кочетков.

Експерт зазначив, що уряд з 1 червня підняв удвічі тарифи на електроенергію. А це автоматично тягне витрати і на наданні інших комунальних послуг. В тому числі на водопостачання. Проте традиційно уряд не передбачив жодних компенсаторних механізмів, а просто схвалив рішення підвищення тарифів на воду.

«Після публічної прочуханки від Президента Зеленського уряду премʼєр-міністр долучився до критики… фактично свого ж рішення про підвищення тарифів. Нібито й не було того рішення уряду. І у результаті місцеві водоканали залишаються критично недофінансованими», — наголосив Кочетков.

Він підкреслив, що перекладання відповідальності на місцеву владу є хибним рішенням.

«Хто виграв в цій ситуації? Точне не громадяни. Уряду Дениса Шмигаля варто перестати в будь-якій незрозумілій ситуації перекладати все на місцеву владу. Ефективне державне управління має базуватися на інших принципах», — резюмував експерт.

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