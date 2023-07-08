Україна пообіцяла не застосовувати передані США касетні боєприпаси на території росії
Україна досить тривалий час просила партнерів надати ЗСУ касетні боєприпаси, але позитивної відповіді не отримувала. Аж ось ситуація змінилася — такі снаряди містяться у черговому пакеті американської допомоги. Правда, з певними умовами.
Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ключові принципи, яких дотримуватимуться Сили оборони, використовуючі касетні боєприпаси, пише «Оперативний ЗСУ».
По-перше, Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації міжнародно визнаних українських територій. Їх не використовуватимуть на офіційно визнаній території росії.
По-друге, касетні боєприпаси не використовуватимуть у містах, щоб уникнути ризиків для мирного населення. Їх застосовуватимуть у місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.
По-третє, вестиметься суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона використовуватиметься.
По-четверте, українські території, де використовуватимуться касетні боєприпаси, після деокупації будуть пріоритетними у розмінуванні, що дозволить викорінити ризики, пов’язані з елементами, що не вибухнули.
По-п`яте, Україна звітуватиме перед партнерами про використанні такої зброї та її ефективності.
До пакету входять:
- 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker;
- Додаткові боєприпаси для для ЗРК Patriot та HIMARS;
- Ракеты ППО AIM-7;
- Зенітні комплекси Stinger, Javelin;
- 31 гаубиця 155-мм;
- Артилерійські снаряди 105-мм та 155-мм включно з касетними (DPICM);
- Ракеты трубного пуску, БПЛА системи Penguin та взривні боєприпаси;
- Обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя та 28 мільйнів патронів;
- 27 тактичнихі автомобилів для підйому техніки;
- 10 тактичних автівок для буксирування та перевозки техніки.
Нагадаємо, що Америка надасть новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів.
Ілюстративне фото касетної бомби з Вікіпедії61