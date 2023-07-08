Україна пообіцяла не застосовувати передані США касетні боєприпаси на території росії

Україна досить тривалий час просила партнерів надати ЗСУ касетні боєприпаси, але позитивної відповіді не отримувала. Аж ось ситуація змінилася — такі снаряди містяться у черговому пакеті американської допомоги. Правда, з певними умовами.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ключові принципи, яких дотримуватимуться Сили оборони, використовуючі касетні боєприпаси, пише «Оперативний ЗСУ».

По-перше, Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації міжнародно визнаних українських територій. Їх не використовуватимуть на офіційно визнаній території росії.

По-друге, касетні боєприпаси не використовуватимуть у містах, щоб уникнути ризиків для мирного населення. Їх застосовуватимуть у місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

По-третє, вестиметься суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона використовуватиметься.

По-четверте, українські території, де використовуватимуться касетні боєприпаси, після деокупації будуть пріоритетними у розмінуванні, що дозволить викорінити ризики, пов’язані з елементами, що не вибухнули.

По-п`яте, Україна звітуватиме перед партнерами про використанні такої зброї та її ефективності.

До пакету входять:

32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker;

Додаткові боєприпаси для для ЗРК Patriot та HIMARS;

Ракеты ППО AIM-7;

Зенітні комплекси Stinger, Javelin;

31 гаубиця 155-мм;

Артилерійські снаряди 105-мм та 155-мм включно з касетними (DPICM);

Ракеты трубного пуску, БПЛА системи Penguin та взривні боєприпаси;

Обладнання для розмінування, запчастини, стрілецька зброя та 28 мільйнів патронів;

27 тактичнихі автомобилів для підйому техніки;

10 тактичних автівок для буксирування та перевозки техніки.

Нагадаємо, що Америка надасть новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів.

Ілюстративне фото касетної бомби з Вікіпедії

61

Читайте нас у Facebook та Instagram