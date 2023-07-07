Байден вирішив передати Україні касетні боєприпаси на 800 млн доларів: що відомо

У п'ятницю, 7 липня, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційну заяву Пентагону та Білого дому з цього приводу буде зроблено найближчим часом.

Як повідомляє The Guardian, ЗСУ отримають тисячі касетних снарядів із власних запасів міноборони США на суму до 800 млн доларів.

Йдеться про артилерійські снаряди M864, які американці почали виробляти 1987 року. Вони підходять для 155-мм гаубиць, які США та їхні союзники раніше надали Україні. Пентагон раніше повідомляв, що частота відмови цих снарядів становить близько 6%. Іншими словами, 4 із 72 суббоєприпасів, що знаходяться в одному снаряді, впадуть, не розірвавшись.

Наразі представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що для передачі ЗСУ експерти Міноборони США «ретельно відбирають» боєприпаси з частотою відмови не вище 2,35%.

При цьому російська армія, за даними Вашингтона, з початку вторгнення використала в Україні касетні боєприпаси із частотою відмови 40% і вище. Про це джерела у Білому домі повідомили газету The New York Times.

Раніше адміністрація Байдена була категорично проти надання Україні касетних боєприпасів. Справа в тому, що в 2008 році 123 країни світу, зокрема більшість членів НАТО, оголосили касетні снаряди та бомби поза законом і заборонили їх виробництво та використання. Наголошується, що вони становлять велику загрозу для мирного населення навіть після завершення бойових дій.

Зазначимо, що тоді США, Україна та росія відмовилися підписати цю угоду.

Однак потім у Сполучених Штатах було ухвалено внутрішній закон, який заборонив виробництво касетних боєприпасів. Байден не хотів, по-перше, порушувати цей закон, по-друге, влаштовувати дискусію всередині НАТО, що було б вигідно для Кремля.

Україна з грудня 2022 наполегливо просила США надати їй касетні боєприпаси.

«Росіяни використовують у три-чотири рази більше артилерійських снарядів різних калібрів, ніж ми. Касетні снаряди є ефективними, і вони дозволять нам компенсувати цю різницю. Росіяни використовують їх проти нас, тому для нашої самооборони ми маємо повне право використовувати такі самі боєприпаси», — заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він запевнив, що Україна використовуватиме касетні снаряди лише на відкритій місцевості та після деокупації міст, щоб не завдати шкоди цивільному населенню.

Зміни у позиції Вашингтона вперше пролунали у червні. Тоді офіційний представник Пентагону Лора Купер, виступаючи перед Конгресом США, заявила, що «з точки зору ефективності на полі бою використання касетних боєприпасів Україною було б корисним».

І ось важливе рішення нарешті прийнято. Байден задіює для його реалізації вкрай рідко використовуваний механізм. Він прописаний у законі про іноземну допомогу, який дозволяє президентові посилати зброю іноземній державі незалежно від обмежень, якщо це робиться на користь національної безпеки США.

Хочеться сподіватися, що такий рішучий крок із боку 80-річного президента США позитивно позначиться на його участі у виборах 2024 року.

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