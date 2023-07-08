Ворог мій: астрологи назвали шість найбільш конфліктних пар знаків зодіаку

Астрологи, які склали гороскоп на наступний тиждень, поділяють всі 12 знаків Зодіаку на шість груп, кожна з яких відповідає за певну сферу чи якість характеру. З погляду логіки все просто: ці два знаки є протилежними у календарі, і знаходяться один навпроти одного. Наприклад, період Овна календарно знаходиться навпроти Терезів і якраз у дати цих знаків Зодіаку відбуваються Весняне та Осіннє рівнодення, інформує Ukr.Media.

Астрологи впевнені, що ці два знаки завжди перебувають у конфліктних відносинах, адже між ними якраз проходить аспект 180 градусів, який називається опозиція. Представники цих знаків можуть напружувати один одного — вони максимально різні, але вони завжди про одне й теж.

Отже, ваш конфліктер може показати вам ваші слабкі сторони через заздрість, суперечки, тотальну нестерпність. Адже давно відомо, що те, що нам не подобається в інших, є нашою тінню, яку треба прийняти заради свого зростання.

Шість головних конфліктних пар:

Овен та Терези

Конфлікти пов'язані з тим, що Овен — егоїст, а Терези спрямований на діалог і компроміс. Овна дратує нерішучість Терезів, а Терези не розуміють, чому в Овна на першому місці слова «Я» і небажання враховувати протилежний бік.

Телець та Скорпіон

Конфлікти пов'язані з тим, що Телець любить гарну картинку і за своєю натурою ідеаліст у рожевих окулярах. А Скорпіон любить знімати маски з людей і залазити в суть проблеми, показуючи справжній стан речей.

Близнюки та Стрілець

Конфлікти пов'язані з тим, що Близнюки — контактний та товариський знак, який схоплює інформацію та передає її без зайвого занурення у суть. А Стрілець любить фундаментальність, обґрунтованість і не терпить легкість буття Близнят. Цікаво, що Близнюки в астрології відповідають за прості бренди, а Стрілець керує люксом — обидва знаки напружуються через зовнішній вигляд його візаві.

Рак та Козеріг

Конфлікти на ґрунті сімейних та кар'єрних цінностей. Рак прагне безпеки, створення родини і готовий все віддавати в будинок. А для Козерога набагато важливіша соціальна обгортка його життя, а от затишок та сімейний побут з дітьми його напружує. Конфлікти завжди на ґрунті декрету або надто сильним зануренням у роботу.

Лев та Водолій

Конфлікти через безпосередність та правила. Водолія дратує Лев з його потягом до самолюбування та ледарства, а Леву важко дається дисципліна, рамки та логічність Водолія. Обидва знаки про творчу реалізацію, в якій важливо вміти бути дитиною (як Лев), але при цьому грати за правилами дорослого життя та брати за все відповідальність (як Водолій).

Діва та Риби

Конфлікти завжди пов'язані з критичністю Діви та надто розслабленим станом Риб, які не приймають жорстких рамок. Діва — знак праці та деталізації, коли важливо діяти за циркуляром та графіком. А ось Риби — вільні художники та частково бунтарі, для яких є свій порядок у хаосі та відсутності системи. Цікаво, що обидва знаки відповідають за медицину та здоров'я, тому знаходять спільну мову у догляді за тілом, харчуванням та натуральним підходом до стилю життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше «професійна сваха» назвала жіночі знаки зодіаку, які зможуть легко вийти заміж за людину з грошима.

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