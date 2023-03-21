Його серце не камінь: «професійна сваха» назвала жіночі знаки зодіаку, які зможуть легко вийти заміж за людину з грошима

Кожна дівчинка чи жінка хоч раз у житті, але мріяла вийти заміж за багатія, бо це миттєво вирішило б багато проблем. Стабільність, можливість жити якісно, відпочивати там, де хочеться — усе це з'явилося б одразу і без зусиль. І поки деякі знаки зодіаку прагнуть цього через свої індивідуальні особливості, інші згодні й у рай у курені.

Про те, як гороскоп впливає на збільшення шансів вийти заміж за мільйонера, і які жінки мають реальний шанс на ц, розповіла психолог та «VIP-сваха» Лана Ланська.

Які жіночі знаки зодіаку мають більше шансів вийти заміж за багатого чоловіка?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки водночас і загадкові, і легкі, адже це невловимий повітряний знак зодіаку. Чоловікам із великим статком іноді нестерпно хочеться відпочити від своїх важливих справ із такою партнеркою. Вона не обтяжує, веселить, завжди готова до пригод. При цьому Близнюки мінливі у своїх уподобаннях, що створює відчуття таємниці, непередбачуваності. Це магнітом приваблює кавалера. З роками він відкриватиме в ній дедалі більше цікавих сторін, а баланс між його практичністю та її чуттєвістю дозволить побудувати гармонійні стосунки.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дів поважають за інші якості. Представниці цього знаку зодіаку чудово вміють заробляти самі, тому знають ціну грошам, часу та витраченим зусиллям. Чоловік може бути впевнений, що вона не дорікне йому надмірною зайнятістю, адже й сама пропадає на роботі допізна. Багато представників сильної статі щиро захоплюються Дівою, адже вона здатна багато чому навчити. Вона може стати гідною партнеркою у коханні, сім'ї та бізнесі одночасно. Діви знають, як надихнути та захопити багатого чоловіка. Він зможе виходити з нею на люди, будучи впевненим — вона триматиметься на висоті завдяки своїй природній інтелігентності, а також набутим якостям — ерудованості, стриманості, привітності.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби знову виграють в інших знаків зодіаку своєю плавністю, м'якістю, жіночністю. Мільйонерам насправді живеться не так вільно, як здається. Багато хто з них раді повертатися додому до цієї чудової, загадкової, мрійливої жінки, яка вміє вгадати ваш настрій з першого погляду та слова. Чоловікові хочеться захищати цю витончену натуру, яка завжди має чого повчитися. У шлюбі з нею він яскравіше розкриватиме свій потенціал і ставатиме лише успішнішим.

Проте решті жінок не варто зневірятися. Шанс зустріти та зачарувати багатія є абсолютно у кожної, головне — бути щирою, відкритою, не навантажувати чоловіка незначними подробицями. Адже він зайнятий важливими справами, раз зміг досягти великих висот.

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