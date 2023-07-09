Жахлива ДТП на Київщині: п’яний водій протаранив дерево, загинув хлопчик, ще двоє дітей постраждало

На Києвіщині трапилася нова смертельна ДТП — нетверезий 46-річний водій за кермом Skoda не впорався з керуванням і в`їхав у дерево. Це сталося у селі Ніжиловичі поблизу міста Макарів близько 23:00 8 червня.

В авто спрацювали подушки безпеки

В авто на момент зіткнення перебували шестеро пасажирів — троє дітей і троє дорослих.

Всіх їх госпіталізували з різними ушкодженнями, однак дорогою найменший, 2-річний хлопчик, помер в кареті швидкої допомоги.

Один з госпіталізованих пасажирів

Двом іншим дітям — 15-ти і 8-рчному — надається допомога в стаціонарі. Там же перебувають й інші постраждалі.

Нагадаємо, що наприкінці червня у ДТП на Київщині постраждав шестирічний малюк, який на подарованому йому дитячому скутері в'їхав в бетонний паркан сусіда.

Фото Поліції Київської області

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