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Події

Велика аварія на трасі Київ — Одеса: є жертви, багато травмованих (фото, відео)

15:39 10 червня 2023
ДТП

На Київщині сталася страшна ДТП, в ході якої загинули двоє осіб. Вісім осіб було травмовано. Серед травмованих є діти. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в Telegram.

«В результаті ДТП поблизу Чупири 2 людей, які перебували в мікроавтобусі „Renault“ загинуло, ще 5 чоловік травмовано, з яких двоє дітей. Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто „Hyundai“ також троє потерпілих. Постраждалих доправили до лікарень», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у центрі Києва увечері 9 червня сталася моторошна ДТП, під час якої постраждав відомий блогер-бодібілдер Сергій Данілець.

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