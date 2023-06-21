«Дитяча» ДТП на Київщині: шестирічний іменинник в’їхав в бетонний паркан, його госпіталізовано

В Україні винуватцями ДТП часом стають і неповнолітні водії, які не ще мають водійських прав. Так, навесні 16-річний підліток на Одещині напідпитку сів за кермо ВАЗ-21099 і врізався у вантажівку DAF. Тоді загинув один із друзів водія, який сидів поруч з ним, а пасажир на задньому сидінні отримав численні травми.

Але на Київщині винуватцем ДТП став навіть не підліток, а шестирічний малюк, якому на день народження подарували дитячий скутер. Саме на ньому іменинник і врізався в огорожу.

Моторолер в'їхав в сусідську огорожу

Як повідомили в поліції, інцидент трапився 20 червня.

Якоїсь миті дитина не впоралася з керуванням та в’їхала у сусідський паркан. З гематомою скроневої частини голови та черепно-мозковою травмою хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні.

Транспортний засіб майже не постраждав

Розповідаючи про цей випадок, патрульні вкотре закликають батьків слідкувати за дозвіллям дітей.

«Пам'ятайте, подібних випадків легше уникнути, ніж долати їх наслідки», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали і про подвійне «дитяче» ДТП під Полтавою, де місті Пирятин неповнолітній водій на легковику «Geely» здійснив наїзд на 9-річного хлопчика.

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