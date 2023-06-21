«Дитяча» ДТП на Київщині: шестирічний іменинник в’їхав в бетонний паркан, його госпіталізовано
В Україні винуватцями ДТП часом стають і неповнолітні водії, які не ще мають водійських прав. Так, навесні 16-річний підліток на Одещині напідпитку сів за кермо ВАЗ-21099 і врізався у вантажівку DAF. Тоді загинув один із друзів водія, який сидів поруч з ним, а пасажир на задньому сидінні отримав численні травми.
Але на Київщині винуватцем ДТП став навіть не підліток, а шестирічний малюк, якому на день народження подарували дитячий скутер. Саме на ньому іменинник і врізався в огорожу.
Як повідомили в поліції, інцидент трапився 20 червня.
Якоїсь миті дитина не впоралася з керуванням та в’їхала у сусідський паркан. З гематомою скроневої частини голови та черепно-мозковою травмою хлопчика госпіталізували до дитячої лікарні.
Розповідаючи про цей випадок, патрульні вкотре закликають батьків слідкувати за дозвіллям дітей.
«Пам'ятайте, подібних випадків легше уникнути, ніж долати їх наслідки», — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали і про подвійне «дитяче» ДТП під Полтавою, де місті Пирятин неповнолітній водій на легковику «Geely» здійснив наїзд на 9-річного хлопчика.654
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