Перший день нового тижня, на який астрологи дали поради всім знакам зодіаку, вважають часом, коли треба поводитися обережно та у жодному разі нічого не ламати — як у прямому, так і у переносному сенсі. Адже такий вчинок може «аукнутися» пізніше. У понеділок, 10 липня, зірки радять зосередитись на творчих процесах. Саме така діяльність має принести і моральне, і матеріальне задоволення. Це сприятливий для будь-якої наукової, інтелектуальної та літературної діяльності час.

Овен

Овнам сьогодні треба бути обережнішими. День сам по собі складається досить вдало, але допущені помилки можуть започаткувати низку неприємностей, тому краще обмірковувати кожен крок і не ризикувати. Можна обговорювати важливі питання ділового та особистого характеру; перш ніж висловити власну думку, уважно вислухайте співрозмовників — є шанс дізнатися про щось важливе, інформує Ukr.Media.

Сприятливий день для невеликих покупок, а також інвестицій якщо не у власний бізнес, то в якийсь проєкт, який вам справді до вподоби. Імовірні успіхи у творчості.

Телець

Відмінний день. У вас все виходить, можна братися за будь-які справи, не вагаючись в успіху. Ви чудово ладнаєте з людьми, знаходите спільну мову навіть із тими, хто зовсім не схожий на вас. Імовірні приємні знайомства, не виключений і початок романтичних історій, але тут все залежатиме від того, чи ви проявите ініціативу.

Ймовірне отримання приємних повідомлень здалеку. Деяких Тельців запросять у цікаві та незвичайні поїздки. Відмовлятися не варто: добре проведете час, отримаєте багато приємних вражень.

Близнюки

День обіцяє приємне спілкування, зустрічі із цікавими людьми. Буде можливість зміцнити дружні та сімейні зв'язки. Якщо останнім часом виникали розбіжності та суперечки, їм вдасться покласти край, всі непорозуміння благополучно вирішаться. Ви із задоволенням допомагаєте оточуючим, часто саме ваша підтримка дозволяє людям вирішити найскладніші проблеми, вийти з глухого кута.

Гострим буде ділове чуття, можна укладати угоди, робити покупки навіть незаплановані. Для багатьох Близнюків цей день буде пов'язаний з невеликими приємними сюрпризами, які започаткують грандіозні зміни на краще.

Рак

Відмінний день для вирішення питань, пов'язаних із грошима або цінним майном. Ви вірно оцінюєте ситуацію, помічаєте всі дрібниці і деталі, нічого не упускаєте з уваги; ймовірність помилок у діловій сфері мінімальна. А ось у особистих стосунках все зараз так заплутано і непросто, що краще не робити нічого важливого та почекати, як розвиватимуться події.

У Раків можливі цікаві знайомства, не виключені зустрічі з людьми, які підтримають ваші амбітні починання та бізнес-плани. Можна розпочинати навчання та купувати все, що для нього необхідне.

Лев

День у Левів досить спокійний і не надто плідний. Краще використати його для відпочинку, ніж для якихось важливих та складних справ. Ефективні косметичні та оздоровчі процедури; ви можете виглядати абсолютно чарівно, якщо цього захочете.

Корисне спілкування з родичами; якщо ви зробите щось для зміцнення сімейних відносин, то не пошкодуєте про це. Вечір — чудовий час для неспішних розмов. Варто обговорити події останніх днів: можливо, така розмова наведе вас на цікаві думки.

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Діва

Все виходить. Деколи вам навіть зусиль не доводиться прикладати, щоб усе склалося найкращим чином: зірки на вашому боці, і удача сама йде до рук. Якщо ви візьметеся за якусь складну справу, то неодмінно знайдуться люди, які захочуть допомогти. Спільна діяльність може започаткувати прекрасну дружбу або пристрасний роман, якщо ви цього захочете.

У Дів сьогодні можливі грошові надходження, повернення старих боргів, отримання винагороди за якусь виконану роботу. З витратами краще не поспішати; можливо, незабаром ви зможете дозволити собі якесь велике придбання.

Терези

День подарує Терезам багато позитивних емоцій, але лише в тому випадку, якщо ви не втратите здорового глузду і не йтимете на поводу у своїх капризів. Можуть збутися якісь давні бажання, не виключено, що станеться це завдяки дуже близькій вам людині.

Сприятливий день для відвідування світських заходів: на них ви будете в центрі уваги і, напевно, отримаєте від цього задоволення. Не бракує компліментів, можливі приємні сюрпризи. А ось важливі та серйозні справи, що вимагають акуратності та точності, краще відкласти: буде важко на них зосередитись.

Скорпіон

Чудовий день для відпочинку, якихось невтомливих занять. Дуже корисною буде зміна обстановки: завдяки їй з'являться нові цілі, ідеї та плани. Не є винятком приємні знайомства, проте стосунки, що починаються цього дня, довго матимуть легкий, ні до чого не зобов'язуючий характер, це навряд чи припаде вам до смаку.

Можливі грошові надходження, невеликі подарунки. Деякі Скорпіони зможуть вдало продати речі, які їм не потрібні. Життєвий потенціал знижений, і втомлюєтеся ви швидше звичайного; майте це на увазі, коли плануватимете свій день.

Стрілець

Вранці можливі дрібні неприємності, але ви з ними легко впораєтеся, а надалі переважатимете вплив позитивних тенденцій. Сприятливий день для сімейних заходів, спілкування із родичами, організації домашніх свят та прийому гостей. Поїздки краще планувати на другу половину дня, у цьому випадку вони складуться вдало.

Можливе отримання приємних звісток. Для деяких Стрільців новини будуть такі важливі, що представники знаку змінять плани, відмовляться від якихось задуманих справ заради нових завдань.

Козоріг

Цей досить суперечливий день може пройти непогано, якщо ви не станете самі створювати собі проблеми. Біда в тому, що багато Козорогів роблять саме це, причому керуючись найкращими намірами. Наприклад, бажаючи утримати близьких від помилок, представники знака дають непрохані поради та дозволяють собі нетактовні зауваження можуть сильно образити тих, кого люблять.

Варто поводитися стриманіше. Будьте обережнішими з грошима. Зараз не час робити незаплановані покупки, розлучатися зі значними сумами, сподіваючись заробити більше. Тримайтеся якнайдалі від будь-яких сумнівних особистостей.

Водолій

Сьогодні Водоліям можна досягти успіхів, але для цього доведеться докласти зусиль, навряд чи щось вийде само собою. На щастя, ви готові попрацювати, не боїтеся труднощів, справляєтеся з власними проблемами та допомагаєте оточуючим, якщо з'являється шанс зробити це. Можливе відновлення якихось старих зв'язків, але варто подумати, чи потрібні вони вам.

Сприятливий день для навчання та дослідницької роботи, а також для інших занять, що потребують одночасно творчого підходу та акуратності. Чим цікавішим і насиченішим минає день, тим краще ви почуваєтеся; перевтоми можна не побоюватися.

Риби

Рано вранці можуть виникнути якісь труднощі, але якщо ви прокинетеся трохи пізніше, день пройде виключно приємно. З'являється багато хороших ідей, можливість втілити їх у життя теж не забариться. Багато Риб успішно вирішать не тільки свої, а й чужі проблеми.

Сприятливий день для спілкування з друзями та однодумцями, обговорення спільних планів. Можна вирушати у поїздки (найкраще — у романтичні): вони складуться виключно вдало та подарують багато приємних вражень. Вдалині від будинку можна зробити вдалі покупки.

Про те, які п`ять знаків мають відмінні шанси розбагатіти у липні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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