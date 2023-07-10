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Здоров'я та медицина

В Україні вперше трансплантували серце 6-річній дитині: донором став 4-річний хлопчик

13:07 10 липня 2023
Лікар із серцем у руці

Цього року в Україні наші трансплантологи, які раніше вперше самостійно пересадили легені, також вперше в країні зробили трансплантацію серця дитині.

Як повідомляють в Інституті серця МОЗ України, нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла успішно, маленька пацієнтка почувається добре.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України Борис Тодуров спільно з командою лікарів Інституту.

«Мама загиблого 4-річного хлопчика дала згоду на пересадку серця хворій дівчинці. І після трансплантації їй дозволили послухати, як воно бʼється в інших грудях. Оце і є для мене — смертю смерть подолав. Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити інший дитині, яка також гине. І врятувати її», — написала у соцмережах журналістка Віолета Кіртока та додала, що такі операції показують рівень країни, можливість її розвитку та прагнення рятувати своїх громадян.

Раніше Борис Тодуров провів складну операцію, витягнувши з серця тяжко пораненого українського військового металевий уламок. Під час хірургічного втручання серце пацієнта працювало.

Фото Інституту серця МОЗ

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