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Здоров'я та медицина

Серце продовжувало битися: відомий хірург Борис Тодуров провів складну операцію, витягнувши уламок з тіла бійця ЗСУ

13:35 20 липня 2022
Тодуров

Відомий кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров провів чергову складну операцію.

З серця тяжко пораненого українського військового лікар витяг металевий уламок. При цьому під час хірургічного втручання серце працювало, повідомив засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон.

«Тодуров провів найскладнішу операцію — витяг з серця тяжко пораненого українського бійця металевий уламок», — написав він.

Нагадаємо, Борис Тодуров автор першої в Україні операції з пересадки серця. На його рахунку багато врятованих життів, зокрема й українських військових. Він є заслуженим лікарем України. Восени 2021 року відомі українці звернулися до президента Зеленського з проханням надати Борису Тодурову звання Героя України.



Фото https://www.facebook.com/btodurov

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