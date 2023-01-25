Оперували 16 годин: у Львові українські лікарі вперше самостійно пересадили легені

У Львові провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора. Це друга така операція в Україні і перша, яку наші лікарі провели самостійно без допомоги іноземних колег. Під час першої нові легені отримав 56-річний мешканець Львову.

Як провідомили в МОЗ, друга операція тривала 16 годин. Легені пересадили ліквідатору аварії на ЧАЕС — 56-річному Олексію Чернишкову, який мав тотальну бульозну емфізему.

«Він ледь міг самостійно пройти 30 метрів. Сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата. Наразі дихає самостійно і почувається чудово!» — повідомляють в міністерстві.

Донором для чорнобильця та ще кількох хворих став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя.

«Це рішення дозволило врятувати не тільки Олексія, а цілих п'ять життів! Крім легенів лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки! Всі операції пройшли вдало! Світла пам’ять донору. Безмежна вдячність рідним за їхнє рішення», — зазначили в МОЗ та додали, що історичну операцію провела команда Першого медоб’єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.

Ексклюзивний матеріал про те, як львівські лікарі вперше пересадили однорічному малюку печінку посмертного донора, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото МОЗ

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