Побратими називали його незамінним воїном: на війні загинув 23-річний доброволець з Закарпаття

Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, де ЗСУ зараз проводять успішні операції, загинув воїн ДРБ «Сонечко» з Тячівщини Степан Шапченко з позивним «Джокер». Ще два воїни в тому бою були поранені. Один з них має важке поранення, лікарі борються за його життя.

«Степан Шапченко народився 2000 року. Виховували його дядько й тітка, які були для нього справжніми батьками, та бабуся, — повідомляє Ужгородська міська рада. — Вирішив стати на захист України відразу після вторгнення, захисник воював у добровольчому розвідувальному батальйоні „Сонечко“ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Побратими називали його незамінним воїном: якщо потрібно, міг бути кулеметником, штурмовиком. Завжди поводив себе героїчно, виконував усю роботу. Та на Запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій віддав життя за Україну, залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Стрілець відділення третьої служби військової частини А 3449 загинув 26 червня».

Воїн нагороджений посмертно відзнакою ГУР Міністерства оборони України за мужність при виконанні спецзавдань. Нагороду передали брату Степана, який також захищає нашу державу, але приїхав провести брата в останню дорогу, як і багато побратимів із ДРБ «Сонечко».

Прощалися із захисником на набережній Незалежності. Віддати шану воїну прийшли містяни, рідні та друзі, військовослужбовці. Після заупокійної служби скорботна хода вирушила до Пагорба Слави, де Степана Шапченка поховали з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали щемливу історію про українського воїна, який загинув у Бахмуті.

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