Не довго судилося носити горде звання «дідусь»: щемлива історія про українського воїна, який загинув у Бахмуті

У Києві попрощались із 44-річним захисником Ростиславом Слугоцьким. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання на Донеччині, територію якої продовжують звільняти ЗСУ.

«Ростислав родом з Вінниччини. По закінченні 9 класів вчився у Чернятинському технікумі за спеціальністю зоотехнік-пасічник, працював у місцевому колгоспі за фахом, — повідомляє ФБ-спільнота „Мій Липовець“. — Проходив строкову службу з 1998 по 2000 рік в місті Кам'янець-Подільський та продовжив служити в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, де на своєму життєвому шляху зустрів майбутню дружину Оксану. З нею у шлюбі народили та виховали доньку Дарину та сина Валентина. З сім'єю Ростислав проживав та працював у Києві, займався будівництвом та ремонтом автомобілів. За своє коротке життя побудував будинок, посадив сад, не забував про своїх близьких та рідних».

З перших місяців війни Ростислав Слугоцький добровольцем пішов до Збройних Сил України і, завдячуючи своїм золотим рукам і неординарному мисленню, був зарахований до окремої зведеної аеромобільної групи КЕП у званні штаб-сержанта.

«Брав участь у визвольній операції Харківської області в районі міста Ізюм. Надалі продовжував нищити ворога в оборонній та наступальній операціях на м. Бахмут, за що був нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ „За зразкову службу“. Одночасно став дідусем, чим щиро пишався. Однак, не довго судилося носити це горде звання, оскільки при виконанні чергового бойового завдання, разом із двома своїми побратимами, 01.07.2023р. загинув у районі населеного пункту Богданівка на північній околиці Бахмуту Донецької області. Він був справжнім чоловіком, мудрим порадником, але війна залишила рідних без сина, батька, коханого чоловіка, брата, кума, дідуся…»

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загибель під Бахмутом відомого лікаря-ембріолога Віталія Синенка, який пішов добровольцем на фронт.

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