Почався раптовий штурм, а командир загинув у загадковій ДТП: подробиці блискучої операції ЗСУ на Запорізькому напрямку

Телеграм-канал канал «Досье шпиона», який веде один зі співробітників спецслужб рф, поділився подробицями проведення успішної операції ЗСУ зі штурму передових позицій ЗС рф у селі Роботине Запорізької області. На його думку, планування та реалізація цієї операції — гідний кандидат до вивчення у військових вишах. А особливість плану — в його простоті.

«У ніч з 17.06 на 18.06 ЗСУ почали штурм позицій рф у напрямку села Роботине. Варто зазначити, що первинний удар було завдано в стикові позиції двох підрозділів ЗС рф, що зі свого боку підкреслює продуманість планування бойових дій і відповідну роботу розвідки. Основний удар довелося приймати 291-му мотострілецькому полку (в/ч 65384, Чеченська Республіка), позиції якого були безпосередньо перед селом. При цьому в організації оборони полку відзначалася певна хаотичність і навіть розгубленість. Тут варто зауважити, що на сьогоднішній день 291-й мсп — один з найбільш підготовлених підрозділів, який не перший місяць перебуває „на передку“, а значить, до бойових дій їм не звикати. Проте в перший же день лінія оборони полку була провалена на відрізок понад 400 метрів. Під час наступних кількох днів лінія оборони буде провалена ще на 1 кілометр углиб. На підмогу 291-му мсп будуть спрямовані сили 810-ї обрмп (в/ч 13140, Севастополь), що дозволить більш-менш стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. До поточного моменту втрати 291 мсп і 810 обрмп складуть: 2С4 „Тюльпан“ — 1 од., 2С5 „Гіацинт-С“ — 1 од., кілька КамАЗів для транспортування БК і особового складу, а також істотні втрати особового складу (обчислюються сотнями безповоротних і санітарних)».

Як пише автор каналу, мабуть, той, хто планував цю операцію з боку ЗСУ, остаточно з'ясував для себе, що сучасна війна — це не тільки низка наступальних і оборонних операцій.

«Отже, за два дні до початку штурму с. Роботине за загадкових обставин у ДТП гине командир 291-го мсп — підполковник Кудрявцев Олег Вікторович (автомобіль Opel Frontera). Як з'ясується пізніше, причиною ДТП стане несправність гальмівної системи автомобіля, на якому пересувався Кудрявцев. У товаришів по службі підполковника сумнівів немає — ДТП було підлаштовано спецами ворожої сторони».

Продовження вже знаємо: на позиції полку, що залишився без командира, почався раптовий штурм. Підрозділ провалив оборону зайнятих позицій. Ось і вийшов приклад глибинного планування операції…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна ще не задіяла в контрнаступі та звільненні територій свої основні військові сили. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню Тhe Guardian.

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