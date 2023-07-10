Дістав залицяльник: Злата Огнєвіч змушена знову звернутися до поліції

Співачка Злата Огнєвіч, яка раніше скаржилася на нового нав’язливого прихильника, була змушена знову звернутися до поліції. Про це співачка розповіла в інстаграмі. Вона зізналася, що чоловік дуже прагнув зустрічі з нею, чергував біля будинку, телефонував, писав повідомлення, намагався дізнатися якусь інформацію через консьєржа. Так він намагався запросити зірку на каву.

За словами Злати, спочатку вона просила чоловіка залишити її в спокої. Бо ж надмірна нав’язливість та втручання в особистий простір — це точно не найкращі методи налагодження якихось стосунків. Але чоловік продовжував докучати зірки, підстеріг її на одному із заходів, де вона брала участь.

Зрештою, терпець Злати увірвався. Вона звернулася із заявою до відділку поліції. Каже, що правоохоронці цього разу відреагували оперативно.

«Сьогодні написала заяву в Печерському відділенні. До останнього давала шанс. Але людина дзвонить мені, пише смс, дзвонить консьєржу і переслідує», — написала Злата.

Нагадаємо, раніше співачку переслідував агресивний прихильник. Він погрожував зірці розправою. Зрештою, переслідувача затримала поліція, але суд не знайшов достатньо доказів для арешту. Чоловік і досі перебуває на волі.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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