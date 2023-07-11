В Києві чоловік напав на автобус із пасажирами: що відомо

У Києві, який минулої ночі пережив атаку ворожих дронів, невідомий чоловік напав на автобус із пасажирами. Це сталося на житловому масиві Оболонь.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеві медіа.

Як розповіли у КП «Київпастранс», тимчасово по маршруту тролейбуса № 34 був запущений автобусний маршрут для перевезення пасажирів.

На нього невідомий і здійснив напад, кинувши у вікно водія велику каменюку.

Подія сталася в неділю. Автобус № 34 працював на лінії, в салоні були пасажири. Коли транспорт зупинився між проспектом Івасюка та вулицею Північною, стався напад — у вікно автобуса прилетів камінь.

Наслідки дій неадеквата

Водій комунального транспорту викликав на місце надзвичайної події поліцію.

«Невідомий чоловік жбурнув в автобус камінь, яким розбив скло кабіни водія. Водій та пасажири автобуса не постраждали. Зловмисник втік з місця події. Його поки не знайдено. Подію належним чином зареєстрували, ведеться розшук зловмисника та встановлюється його особа», — розповіли сайту ТСН.ua в поліції Оболонського району.

В комунальному підприємстві «Київпастранс» кажуть, що встановлюють деталі нападу на автобус.

Відзначимо також, що напередодні водіям в Києві довелося ще й боротися з величезними озерами на дорогах через аномальну зливу.



947

Читайте нас у Facebook та Instagram