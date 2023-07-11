Ворог вночі атакував Київщину: зайнялася пожежа, є руйнування

У ніч на вівторок, 11 липня, окупанти атакували Київську область дронами, застосувавши свою оновлену тактику.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа та зафіксовано пошкодження споруд приватного домоволодіння.

Уламок пробив дах будинку

Інший упав у дворі

Ще один спровокував локальне займання

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України .

Дані про постраждалих на цей час не надходили.

«Уламки „Шахедів“ було виявлено в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу», — розповіли правоохоронці.

На місці події триває робота поліції та екстрених служб.

Зазначимо, що цієї ночі російські війська знову атакували територію України за допомогою ударних БПЛА та ракет. У ряді областей було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про роботу ППО на підступах до Києва та області. Крім цього, повідомлялося про вибухи у Черкаській та Одеській областях, ймовірно, також через роботу протиповітряної оборони. Близько 5:30 у Київській міській військовій адміністрації поінформували, що всі ворожі «Шахеди» були збиті у повітряному просторі навколо столиці.

Нагадаємо, днями від нічної атаки безпілотників-камікадзе постраждав Кривий Ріг.

Фото ДСНС

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