Злива, яка обрушилася на Київ 7 липня, побила рекорд 1978 року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в столиці випало 51,9 мм опадів, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року.

Як пише climate-data.org, у липні у Києві зазвичай фіксується найбільше опадів — в середньому, 91 мм. Цього разу залпова злива викликала підтоплення у Голосіївському та Печерському районах, з берегів виходила річка Либідь.

Дощитиме й цього тижня. Так, синоптик Ігор Кібальчич дав такий прогноз погоди на наступні дні:

У вівторок, 11 липня, вночі без істотних опадів, вдень на Півночі Лівобережжя, а також у західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. При грозах можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С; у південних областях вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С.

У середу, 12 липня, дощі пройдуть у південних областях, вдень також місцями у східній частині. На решті країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С, на Півночі Лівобережжя +18…+23 °С.

У четвер, 13 липня, у західних областях, вдень також місцями у центральних та північних регіонах пройдуть дощі з грозами, у західній частині вдень місцями сильні зливи. Вітер західний / південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12…+17 °С, на узбережжі морів до +22 °С; вдень +23…+28 °С, у центральних та південних областях +29…+34 °С.

У п'ятницю, 14 липня, вночі у західних, центральних та північних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень опади перемістяться на Північ Лівобережжя країни. Місцями грози та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С, у північних та місцями центральних регіонах +18…+23 °С.

У суботу, 15 липня, на Півночі Лівобережжя утримається нестійка дощова погода, на решті країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у східній частині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні до +31 °С.

У неділю, 16 липня, вночі без опадів, вдень у північних та східних областях невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +25…+30 °С, на півдні до +33 °С.

У другій декаді липня, за прогнозами Кібальчича, температура повітря збережеться вищою за норму з максимальними значеннями традиційно у південній половині країни. Дощі розподілятимуться нерівномірно по території, місцями у супроводі гроз, граду та шквалистого вітру. А третя декада липня може стати більш прохолодною та вологою.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС

96

Читайте нас у Facebook та Instagram