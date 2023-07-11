Під Києвом жорстоко побили парамедикиню: заважала слухати російський шансон

Скандал у кафе «Дубровка» у селі Погреби на Київщині повторився вже у селищі Новосілки Фастівського району.

Там військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили через зауваження про російський шансон, який і так заборонений на теренах нашої країни вже більше року.

Про це повідомляє «Главком» зі слів журналіста Костянтина Андріюка.

Військовослужбовиця з подругою приїхала до місцевого магазину, де компанія чоловіків розпивала алкоголь, а поруч стояв автомобіль, з якого гучно лунала російська музика.

Альбіна Литвин на передовій

Військовослужбовиця зробила зауваження. Тоді один з чоловіків, який виявився власником авто, почав нецензурно її ображати, а далі взагалі накинувся з кулаками.

Від отриманих ударів жінка впала на асфальт і частково втратила свідомість.

За словами потерпілої, від нових ударів нападника стримав його товариш, однак після скоєного неадекват сів за кермо своєї машини та поїхав геть.

Військова звернулася із заявою до правоохоронців. У неї зняли побої та зафіксували усі травми. Наразі особу нападника вже встановлено, його допитали. Після експертизи побиття справу скерують до суду.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли подробиці скандального побиття дружини військового ужгородським воєнкомом.

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