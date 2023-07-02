У Кременчуці військового не пускали у кафе через форму, а під Києвом відвідувачку закладу вигнали любителі лепса (відео)

У місті Кременчук на Полтавщині, де раніше обурилися російськомовними хітами Макса Барського, стався скандал у ресторані «Барбарис», куди адміністрація закладу не хотіла пускати військового у формі. Відмову пояснювали «внутрішніми порядками» закладу, повідомили в місцевому Telegram-каналі.

За словами військового, він просто хотів випити в закладі кави, але там не дуже повірили і заявили, що стежитимуть за тим, що він п'є, хоча він сам нагадав, що заклад взагалі не має права продавати йому та іншим військовослужбовцям алкоголь.

Інший скандал 1 липня стався у селі Погреби на Київщині. Там у кафе «Дубровка» в караоке виконували пісні пропутінського російського співака григорія лепса, який підтримує збройну агресію рф проти України і більше того, обіцяв преміювати своїх військових за знищення західної техніки ЗСУ. Такий репертуар обурив жінку, яка також відпочивала у кафе. Вона спробувала зробити зауваження адміністрації, але як повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан («Штірліц»), одразу після критики музичного контенту у закладі жінку грубо виштовхали із закладу.

На кадрах чутно, як у відповідь на зауваження адміністраторка заявила, що жінка «заважає її закладу», після чого видала «выйди отсюдова нахр*н».

Згодом на відвідувачку почали тиснути, аби вона уклала із закладом «мирову угоду» та підписала документ, що вона не має претензій.

Також офіцер уточнив, що справа дійшла до бійки — за жінку вступилися троє відвідувачів. Все скінчилося викликом патрульних і заявою в поліцію на адміністрацію кафе.

Нагадаємо, раніше у Львові скандал довкола виконання у публічному місці пісень Лепса закінчився врученням повісток до ТЦК.

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