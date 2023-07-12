Зоозахисники в шоці: садист, який зґвалтував корову та вибив їй зуби, відбудеться штрафом (відео 18+)

Кілька років тому на Полтавщині реальний строк ув’язнення отримав чоловік, який знущався з кицьки та гвалтував її. Тварина залишилася сліпою і ледь не померла, але її врятували зоозахисники. А ось мешканцю Хмельниччини пощастило — кримінальне провадження у справі про знущання над коровою закрили.

«Поліція закрила кримінальне провадження у справі корови, яку катували і зґвалтували на Хмельниччині, бо… не побачила там кримінального правопорушення. Логіка поліції така: після загоєння травм корова не є скалічена, отже, порушення не можна кваліфікувати як кримінальне, лише як адміністративне», — пишуть UAnimals.

За даними зоозахисників, чоловік прив'язав корову до трактора, тягнув її за роги, поки вона не впала, потім тягнув по землі, потім зґвалтував.

«У корови були вибиті зуби і зчесані боки, і все, що світить цьому чоловіку — це 3400 — 5100 гривень штрафу?! Готуємо скаргу на закриття провадження. Просимо про максимальний розголос», — йдеться у повідомленні на їхній сторінці у соцмережах.

Інтернет-користувачі залишили багато емоційних коментарів під цим постом.

Про історію зі знущання над коровою стало відомо ще у травні цього року. Тоді Віталій Грива розповідав, це сталося на Хмельниччині у селищі Антоніни — в місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися — мовляв, може, хтось її розшукує. Коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми.

«Хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати», — писав син власниці корови. Згодом корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована.

Пізніше зоозахисники повідомляли, що поліція знайшла підозрюваного — 22-річний житель села, яке сусідить зі селищем Антоніни на Хмельниччині. Власниця корови розповідала, що хлопця допитувала поліція. Він казав, що у

стані алкогольного спʼяніння йому «хочеться таке робити з тваринами», що вин «себе стримати не може, робить це вже не перший раз у своєму селі».

В UAnimals подавали заяву в поліцію за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу — саме ця частина статті передбачає покарання за сексуальне насильство над тваринами — позбавлення волі на п’ять—вісім років із конфіскацією тварини.

Нагадаємо, що минулого року зоозахисники обурилися, коли відомий кулінар Євген Клопотенко згадав в одному зі своїх проєктів про серце лося — тварини, яка внесене до Червоної книги. Сам Клопотенко заявив, що це було жартом і що у нього в ресторані «лося немає».

Фото Pixabay

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