Сербія відмовилася видати Україні скандально відомого ексгенерала

В Сербії Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року. Про це повідомляє Радіо Свобода.

12 липня спеціальна рада суду міста Ниш ухвалила рішення відхилити запит України про екстрадицію колишнього співробітника Служби безпеки України та направила справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції. Терміну для ухвалення нового рішення немає.

Згідно з екстрадиційним запитом щодо Андрія Наумова, Офіс генерального прокурора України звернувся до Міністерства юстиції Сербії у вересні 2022-го року. У запиті прокурори повідомили, що в Україні Наумову оголосили дві підозри — «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Окремо прокурори наголосили, що гарантують утримання Наумова під вартою в Україні та його повернення на територію Сербії для відбуття покарання за вироком сербського суду (який заслуховує справу щодо ймовірного відмивання ним грошей, — Авт.) і що кримінальне переслідування щодо експосадовця СБУ не є політично вмотивованим.

Сам Андрій Наумов під час судових засідань у Сербії заявляв, що побоюється за своє життя у разі повернення в Україну.

Як писали «ФАКТИ», генерала СБУ, ексначальника главку внутрішньої безпеки Андрія Наумова було затримано в Сербії з великою сумою грошей в червні минулого року.

Фото: Схеми

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