Україна може скоротити використання енергії для виробництва кожної 1000 доларів свого ВВП при застосування сучасних технологій енергозбереження. Про це у своїй колонці пише український підприємець та експерт з енергетики Олександр Кацуба.

«В Європі — і особливо в Скандинавії і Фінляндії — є відпрацьована схема впровадження програм енергозбереження, пише підприємець. Україна має більш активно залучати сучасні практики і політики наших партнерів, щоб перетворитися на енергоефективну країну», — написав підприємець.

Серед ключових практик, на які звертає увагу Кацуба — пільгові грантові та кредитні програми фінансування заходів з енергозбереження для багатоквартирних будинків, соціальної інфраструктури, бізнесу; масштабні інформаційні кампанії для населення і навчання енергоекономії в школі; комплексна програма переробки і екологічної безпеки спалення сміття; впровадження енергоефективних технологій у будівництві і масове будівництво теплових насосів, що дозволить децентралізувати опалення в більшості невеликих міст і в сільських громадах.

«Всі ці складові політики енергозбереження достатньо зрозумілі й нескладні в реалізації. Скандинавський досвід в енергозбереженні є достатньо релевантним для України і вже від політичної волі залежить, чи зможе Україна розпочати масштабну енергомодернізацію за шведським, норвезьким та фінським зразком», — резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».

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