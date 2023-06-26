«НАК „Нафтогаз“ — це штучна монополія, яка заклала основу корупції на газовому ринку», — підприємець Кацуба

Створення НАК «Нафтогаз» свого часу призвело до штучної монополізації газового ринку і створило величезне поле для маніпуляцій та корупції. Про це пише відомий підприємець Олександр Кацуба.

На думку підприємця, створення вертикально інтегрованого державного підприємства, яке мало в собі майже усі складові газової галузі (і частково — нафтової), на багато років заблокувало формування цивілізованого ринку газу.

«Фактично „Нафтогаз“ (як і аналогічна по суті Укрнафта) до 2023 була під олігархічним контролем», — вважає Кацуба.

На думку експерта, державний контроль за енергетикою, а також монополізація стримують прихід приватних інвесторів та не дозволяють країні здобути реальну енергетичну незалежність.

«Результатом цього є не тільки відсталість енергетики, а й збитки для всієї української економіки. Всі її галузі вкрай вразливі до негнучкого ринку енергетики, де домінують монополії та надмірне державне регулювання», — пише експерт.

Нагадаємо, Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії «АЛЬФА ГАЗ».

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram