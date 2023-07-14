Дівчина футболіста «МЮ», яка звинувачувала його у жорстокому побитті, народила гравцю первістка (фото)

Форвард «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Мейсон Грінвуд, якого минулого року звинуватила у жорстокому побитті його кохана, вперше став батьком, повідомляє The Sun.

Скандальний 21-річний футболіст і його подруга — модель Харрієт Робсон (та сама постраждала) поділилися в Instagram зворушливим фото.

Нагадаємо, що футбольний талант не грає за «МЮ» з січня, коли його заарештували за звинуваченням у нападі та спробі зґвалтування. Пізніше Грінвуд був визнаний Королівською прокуратурою невинним, але поки що головний тренер манкуніанців Ерік тен Хаг все ще розмірковує, чи надати нападникові, за яким уже «полює» «Ювентус», ще один шанс.

Нагадаємо, що Мейсон Грінвуд у 2019-му в 17 років та 353 дні став у грі з «Астаною» наймолодшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» у єврокубках. З того часу він провів за «червоних дияволів» 129 матчів і забив 22 голи. На Євро-2020 форвард не поїхав через травму, а на ЧС-2022 — через судові розгляди та відсутність ігрової практики.

До речі, у вересні 2020 року збірна Англії з ганьбою відправила Грінвуда додому після того, як він та Філ Фоден порушили ковід-протокол, запросивши двох дівчат до готелю в Ісландії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна модель чекає дитину від легенди футболу Неймара.

Фото Instagram

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