Чарівна модель чекає на дитину від легенди футболу Неймара (фото)

Знаменитий футболіст «ПСЖ» та збірної Бразилії 31-річний Неймар, який програв за пару годин мільйон євро, стане батьком вдруге. Його дівчина, чарівна бразильська модель і блогер Бруна Б'янкарді, повідомила в Instagram, що чекає на дитину від олімпійського чемпіона Ріо-2016.

На опублікованих фотографіях закохані посміхаються і обіймають один одного, а ще Неймар цілує живіт нареченої, яка, до речі, має власний бренд одягу. «Приходь швидше син/донька, ми чекаємо на тебе!» — написала красуня, якій 15 квітня виповнилося 29 років.

Зазначимо, що Неймар і Бруна познайомилися у 2020 році на вечірці футболіста, організованій у розпал пандемії коронавірусу. На святі були присутні майже 500 гостей. Модель і футболіст настільки сподобалися один одному, що обмінялися номерами та почали переписуватись у соцмережах. А невдовзі почали зустрічатись. Влітку минулого року з'явилися чутки, що пара розлучилася. Але тепер вони знову разом.

Як і багато бразилійок, Бруна обожнює футбол і вболіває за місцеву команду «Палмейрас». Однак після знайомства з Неймаром почала підтримувати «ПСЖ». Її часто бачили на стадіоні «Парк де Пренс» з дружинами Лео Мессі, Марко Вератті та Анхеля ді Марії. До Неймара Бруна зустрічалася з популярним бразильським співаком Кайке Гамою.

Нагадаємо, що Неймар має 11-річного сина Давида Лукку, який живе в Бразилії з матір'ю (хлопчик народився, коли Неймару було 19 років, а його подрузі Кароліні Дантос — 17).

11-річний син Неймара Давид Лукка

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Неймар входить до п'ятірки найоплачуваніших спортсменів світу.

Фото Instagram

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