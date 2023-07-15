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Суспільство та люди

СІЗО або 33 млн грн: мітрополиту УПЦ МП Павлу змінили запобіжний захід

10:36 15 липня 2023
Павло та адвокат

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Він має право внести заставу понад 33 мільйони гривень. Але митрополит сказав, що в нього стільки грошей немає.

Підстава зміни запобіжного заходу — порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Павло Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.

Сам Павло, виступаючи в суді, сказав, що нічого не порушив. Він заявив, що «ніколи в житті не був на стороні агресора» і «ніколи не підтримував путіна».

Проте священник у суді також заявив, що не вважає рф країною-агресором, бо там живе його сестра.

Нагадаємо, з квітня митрополит Павло перебуває під домашнім арештом. Його зобов'язали носити електронний браслет. Згодом це рішення скасували. Прокуратура вимагала для нього тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.

А у Києво-Печерській Лаврі не припиняються акції прихильників Московського патріархату, які не дають працювати комісії Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».

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